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Водитель пострадал в ДТП после неудачного обгона на трассе Псков - Гдов. ФОТО

Водитель «девятки» пострадал в ДТП после неудачного обгона на автодороге Псков - Гдов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД по Псковскому району, столкновение произошло 15 марта в 8.20 на 50-м километре дороги Псков – Гдов, рядом с деревней Знаменка Псковского района.

Водитель автомобиля ВАЗ-21093, молодой человек 1992 года рождения, при совершении обгона трех автомашин не убедился, что его полоса свободна для маневра. ВАЗ совершил столкновение со встречной автомашиной «Опель Астра» под управлением мужчины 1982 года рождения.

В результате ДТП водитель «девятки» получил серьезные травмы. У него выявлен закрытый перелом бедра со смещением. В «Опеле» никто не пострадал.

Автомобили получили очень сильные технические повреждения.

Сообщается, что водитель «девятки» двигался со стороны Пскова. Сотрудникам полиции он рассказал, что торопился на работу в одну из организаций на территории Гдовского района.