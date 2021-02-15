Автосервис для настоящих пилотов

Псковские автолюбители наверняка обратили внимание на ярко-оранжевый автомобиль «Лада Калина Кросс» с рекламной наклейкой FIT SERVICE на заднем стекле. Можно решить, что это фирменный автомобиль автосервиса, однако это не так. Владелец этой машины – обычный пскович.
Александр Беляев - военный пилот, в его копилке 24 года стажа. Он и допуск на управление самолетом получил раньше, чем права на вождение автомобиля. В 18 лет - лицензия к пилотированию легкого чешского самолета, в 20 лет он уже летал на АН-26, в 21 сел на ИЛ-76. Но на самом деле водить машину он научился еще подростком: отец помог освоиться на вазовской «тройке». Ездил проселочными дорогами, а официально права заполучил аж в 28!
За долгие годы отечественному автопрому Александр Беляев не изменил ни разу, оранжевая «Лада Калина Кросс» - седьмая по счету в линейке его приобретений «Сделано в Тольятти». За 35 лет официального водительского стажа он успел объездить полстраны и даже немножко за границей поколесил: Псковская, Ленинградская, Московская область, Рязань, Питер, Белоруссия, вся Прибалтика.
Впервые в FIT SERVICE попал года три назад. Случайно, как это часто бывает. В каком-то сетевом магазине дали купон на бесплатную диагностику. Сначала засомневался, но потом все-таки позвонил по телефону и выяснил: да, действительно, есть такой сервис, да, совершенно бесплатно. «Приехал на Чудскую, а спустя час мне вывели технологическую карту, в которой было расписано состояние моей машины - так мы и познакомились», - вспоминает Александр Беляев.
За первым визитом последовал второй, третий. Машина Александра Беляева попала в базу обслуживания, в приложении на смартфоне теперь ему регулярно приходят оповещения об акционных предложениях. В другие сервисы он и не обращался уже, разве что по гарантийке у официальных дилеров обслуживался. И неудивительно: каждый приезд в FIT SERVICE - это приятные бонусы.
Когда ему предложили самую необычную фирменную акцию - «Пожизненная халява», он поначалу не понял: хотел всего лишь зимнюю резину поставить, а тут такая оказия, да и формулировка зацепила: не любитель он такого, что «за красивые глаза» дарится. Но вникнув, рассудил: надо соглашаться. Смысл такой: на заднем стекле автомобиля размещается рекламная наклейка FIT SERVICE с логотипом и контактной информацией, а владелец машины взамен получает через два месяца бесплатную замену масла с масляным фильтром. Та же самая процедура повторяется потом через каждые 10 тысяч пробега. Все за счет заведения.
«В автосервисе самое главное - это ремонтная база и диагностическое оборудование, - объясняет он. - На FIT SERVICE все по последнему слову техники. Здесь существует бонусная программа - работы могут частично оплачиваться накопленными бонусами, в других сервисах я такого не встречал. И сотрудники на сервисе приветливые, открытые, - это тоже важно. Я люблю, когда машиной занимаются специалисты!»
Источник: компания FIT SERVICE.