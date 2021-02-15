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Автосервис для настоящих пилотов

Псковские автолюбители наверняка обратили внимание на ярко-оранжевый автомобиль «Лада Калина Кросс» с рекламной наклейкой FIT SERVICE на заднем стекле. Можно решить, что это фирменный автомобиль автосервиса, однако это не так. Владелец этой машины – обычный пскович.

Александр Беляев - военный пилот, в его копилке 24 года стажа. Он и допуск на управление самолетом получил раньше, чем права на вождение автомобиля. В 18 лет - лицензия к пилотированию легкого чешского самолета, в 20 лет он уже летал на АН-26, в 21 сел на ИЛ-76. Но на самом деле водить машину он научился еще подростком: отец помог освоиться на вазовской «тройке». Ездил проселочными дорогами, а официально права заполучил аж в 28!

«Мне нравится оранжевый цвет, - объясняет владелец ярко-солнечного чуда свой необычный выбор авто. - Из палитры "каждый охотник желает знать, где сидит фазан" мне нравится синий, ярко выраженный красный и этот. Я искал машину в 17-м году - захотелось нам тогда съездить в санаторий в Белоруссию, зашел в шоу-рум "ПсковЛады", смотрю: стоит вот эта апельсинка. Я говорю: во, наша!».

За долгие годы отечественному автопрому Александр Беляев не изменил ни разу, оранжевая «Лада Калина Кросс» - седьмая по счету в линейке его приобретений «Сделано в Тольятти». За 35 лет официального водительского стажа он успел объездить полстраны и даже немножко за границей поколесил: Псковская, Ленинградская, Московская область, Рязань, Питер, Белоруссия, вся Прибалтика.

Впервые в FIT SERVICE попал года три назад. Случайно, как это часто бывает. В каком-то сетевом магазине дали купон на бесплатную диагностику. Сначала засомневался, но потом все-таки позвонил по телефону и выяснил: да, действительно, есть такой сервис, да, совершенно бесплатно. «Приехал на Чудскую, а спустя час мне вывели технологическую карту, в которой было расписано состояние моей машины - так мы и познакомились», - вспоминает Александр Беляев.

За первым визитом последовал второй, третий. Машина Александра Беляева попала в базу обслуживания, в приложении на смартфоне теперь ему регулярно приходят оповещения об акционных предложениях. В другие сервисы он и не обращался уже, разве что по гарантийке у официальных дилеров обслуживался. И неудивительно: каждый приезд в FIT SERVICE - это приятные бонусы.

«Приехал недавно, нужно было мне поменять воздушный салонный фильтр. Проблема возникла: закисли болты, и я не мог их открутить, - рассказывает Александр Беляев. - Приехал сюда на замену фильтров, а мне плюсом включили в заказ бесплатное тестирование кондиционера с дезинфекцией - как раз акция проходила. Протестировать кондиционер, налить фреон и все прочее стоит примерно полторы тысячи рублей на стороне. А здесь по акции - почему бы нет?»

Когда ему предложили самую необычную фирменную акцию - «Пожизненная халява», он поначалу не понял: хотел всего лишь зимнюю резину поставить, а тут такая оказия, да и формулировка зацепила: не любитель он такого, что «за красивые глаза» дарится. Но вникнув, рассудил: надо соглашаться. Смысл такой: на заднем стекле автомобиля размещается рекламная наклейка FIT SERVICE с логотипом и контактной информацией, а владелец машины взамен получает через два месяца бесплатную замену масла с масляным фильтром. Та же самая процедура повторяется потом через каждые 10 тысяч пробега. Все за счет заведения.

«Меня такая пожизненная преференция устраивает, - смеется Александр Беляев. - Машину я пока менять не собираюсь, в перспективе еще года три на ней поезжу. Наклейка обзору не мешает, меня ни к чему не обязывает. Люди смотрят - кому надо, даже полезно».

«В автосервисе самое главное - это ремонтная база и диагностическое оборудование, - объясняет он. - На FIT SERVICE все по последнему слову техники. Здесь существует бонусная программа - работы могут частично оплачиваться накопленными бонусами, в других сервисах я такого не встречал. И сотрудники на сервисе приветливые, открытые, - это тоже важно. Я люблю, когда машиной занимаются специалисты!»

Источник: компания FIT SERVICE.