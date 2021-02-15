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Псковский бизнесмен: Автосервисы нарушают законные права автовладельцев

«Мы часто сталкиваемся на практике с тем, что автовладельцы не знают своих законных прав при обращении в автосервисы Пскова» - заявил совладелец автосервис FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт.

Есть примеры, когда автовладельцы по той или иной причине самостоятельно покупают запчасти для ремонта автомобиля в одном месте, а оплачивают ремонтные работы уже в другом - в автосервисе или у гаражного мастера, заметил он.

Подавляющее большинство автовладельцев, самостоятельно покупающих запчасти, не интересуются происхождением детали, приезжают с ней в автосервис, производят ремонт, а спустя пару месяцев узел выходит из строя. Как итог, по закону вся ответственность ложится на автосервис, продолжил Артем Бовт.

Но, по его словам, нередки случаи, когда автосервис отказывается выполнять ремонт по гарантии, ссылаясь на то, что поломка произошла из-за запчасти, которую предоставил ранее для ремонта автомобиля клиент.

Многие автовладельцы не знают, что такой отказ автосервиса выполнить бесплатный ремонт по гарантии является незаконным. Дело в том, что закон обязывает автосервис проверять качество запчасти перед ее установкой. А если запчасть некачественная или нет уверенности в ее качестве, то автосервис обязан отказать в таком ремонте автовладельцу, отметил эксперт.

«По закону автосервис - это эксперт, а автовладелец экспертом быть не обязан. Поэтому если автосервис принял в работу запчасти клиента, то он отвечает и за результат. Автосервис не имеет права в будущем отказать в гарантийном ремонте, если поломка произошла по причине запчасти, которую предоставил автовладелец», - сказал он.

Простыми словами - автосервис обязан давать гарантию на запчасти, предоставленные автовладельцем, равно такую же, как и в том случае, если бы автовладелец приобрел такие же запчасти в автосервисе в комплексе с работами. Автосервис не должен выполнять ремонт автомобиля, если не может на него дать законную гарантию. Выполнил - значит дал гарантию. А любые приписки в документах со стороны автосервиса могут быть оспорены.

Больше всего в этой ситуации страдает автовладелец, считает Артем Бовт. В поисках экономии он покупает дешевую запчасть, автосервис в итоге отказывается ее устанавливать, вернуть ее обратно - процесс не из самых легких, а зачастую и невозможный. В конце концов он приезжает на станцию и делает полноценный ремонт с сертифицированными запчастями, которые автосервис купил у официального поставщика и уверен в их качестве, а, следовательно, дает гарантию на все работы. Конечно, часть людей идут устанавливать эти запчасти в «гаражные» мастерские, а в случае поломки сталкиваются с «закрытыми воротами».

«Сервис несет слишком большие риски, беря в ремонт деталь от неизвестного производителя, поскольку он обязан дать гарантию на ремонт и, следовательно, на запчасть. Более того, автосервис дает гарантию даже на замену технических жидкостей. А как определить качество масла, которое привез клиент? Никак. А завтра этот клиент приедет с претензией, что у него заклинило двигатель после замены масла и все расходы понесет опять же автосервис», - рассказал совладелец автосервис FIT SERVICE в Пскове.

По этой причине, отметил он, ряд автосервисов уже отказываются оказывать такие услуги, когда ремонт автомобиля выполняется с использованием запчастей клиентов. Это избавит автосервисы от потребительского экстремизма, когда клиент заведомо покупает контрафактную деталь низкого качества, а после поломки обращается в суд, пытаясь взыскать с автосервиса крупную сумму денег. «Повысит культуру автосервисного обслуживания до европейского уровня, когда клиент не тратит свое время на поиск нужных деталей, а доверяет эту работу профессионалам, которые, в свою очередь, дают гарантию и на выполненную работу, и на запчасть», - считает Артем Бовт.

К примеру, по всей сети автосервисов FIT SERVICE с октября введен полный отказ от оказания услуг по ремонту автомобилей с использованием запчастей и технических жидкостей предоставленных клиентом. Все это сделает рынок более цивилизованным, позволит в рамках здоровой конкуренции отсеять недобросовестных исполнителей, а главное, защитит автовладельцев от финансовых потерь из-за некачественных услуг, заключил эксперт.

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