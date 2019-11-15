АвтоМир / Автоблоги

Псковские таможенники возбудили 2 уголовных дела по факту невывоза автомобилей с иностранной регистрацией

В феврале псковские таможенники возбудили 2 уголовных дела по факту невывоза в установленный срок временно ввезенных автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Уголовные дела по части 1 статьи 194 Уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере) возбуждена в отношении лиц, причастных к незаконному перемещению на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) восьми транспортных средств.

Транспортные средства, зарегистрированные на территории других государств, через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бурачки» ввозили две организации, по четыре автомобиля каждая, без уплаты соответствующих таможенных платежей. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей по уголовным делам составила более 8 миллионов 454 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники таможни и УГИБДД УМВД России по Псковской области проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление места фактического нахождения иностранных транспортных средств, информация о вывозе которых с таможенной территории ЕАЭС отсутствует.