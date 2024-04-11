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В Пскове вернутся к обсуждению предложения о запрете разворота на площади Ленина

В Пскове вернутся к обсуждению предложения о запрете разворота на площади Ленина при движении с Ольгинского моста и установке камеры фотовидеофиксации. Как сообщается в протоколе заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения от 5 апреля, данное предложение решено вынести на обсуждение комиссии по безопасности движения.

В ГИБДД поступило обращение с просьбой ввести запрет и установить камеру фотовидеофиксации. Разворачивающиеся транспортные средства мешают движению с Ольгинского моста налево на Запсковье.

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Ранее сообщалось, что положительное решение по обращению пока не принято, поскольку нет дорожного знака, одновременно разрешающего поворот налево и запрещающего разворот. По мнению членов рабочей группы, на площади Ленина знаки направления движения по полосам должны быть продублированы над проезжей частью. Сделать это нельзя из-за существующих в историческом центре ограничений.