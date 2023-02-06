Экономика

Эксперт назвал три признака, при которых трудно накопить на старость

Выражение «копейка рубль бережет» все еще остается актуальным советом для желающих сколотить капитал на безбедную старость и комфортную жизнь. Однако не все так просто: зачастую вредные финансовые привычки оставляют нас с пустым карманом. О том, как их распознать, рассказал руководитель отдела продаж УК«Первая» Андрей Макаров.

Он отметил, что в отношении с деньгами важен рациональный и взвешенный подход, а любого рода крайности только вредят, пишет агентство «Прайм».

Первый признак — любовь к импульсивным покупкам.

«Сейчас банковские приложения позволяют легко отслеживать расходы, в том числе, посмотреть их динамику и распределение по различным направлениям. Можно посмотреть, на какие моменты приходится пик трат и с чем он связан. Если пик трат связан с крупными платежами по кредитам или другим обязательным расходам (например, страховки, оплата ЖКХ, обучения и тп), то это нормальная ситуация. Если веских причин для трат нет и тем более, если пик трат совпадает с получением крупных сумм (зарплата или другие доходы), то можно говорить о том, что есть привычка к излишним тратам», — разъяснил специалист.

На такую привычку указывает и излишняя тяга к кредитам для неочевидных трат. Это уже знак, чтобы перейти к конкретным действиям — пересмотреть свою бюджетную политику, начать жить по средствам, отказаться от займов.

Как уточнил эксперт, в основе таких привычек лежат эмоции, которые провоцируют импульсивные желания и, соответственно, импульсивные покупки.

Если наоборот человек излишне экономит без объективных причин (например, большая финансовая цель или серьезная долговая нагрузка), это может быть вторым признаком нездоровых отношений с деньгами. Во-первых, в этом случае человек тратит время и силы на поиски скидок, сравнение ценовых предложений и другие подобные действия. А эти ресурсы можно было бы применить на увеличение дохода. «Во-вторых, скупой платит дважды. Подозрительно дешевый продукт или услуга могут оказаться некачественными (а иногда и просто опасными для здоровья) и повлекут за собой лишние расходы: на лечение, повторное оказание услуги, покупки дубля продукта и т.д.», — отметил Макаров.

И, наконец, он посоветовал избегать сравнения своих доходов с доходами других. Вместо этого стоит начать анализировать действия тех, кто добился большего.

«Причем как успешные, чтобы попытаться повторить и научиться, так и неудачные, чтобы избежать ошибок. Ведь если вам удалось не потерять деньги, то это тоже в какой-то степени прибыль. Важно понимать, почему действия человека были успешным, возможно, ему просто повезло», — пояснил специалист.

Также нужно помнить о так называемой «ошибке выжившего». Иногда шансы на успех есть, но они очень малы. Мы все слышали легенды о каких-то достижениях и о тех, кто их совершил. Но мы не знаем, сколько людей пробовали сделать то же самое и не смогли этого сделать, резюмировал он.