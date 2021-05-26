Культура

Показ спектакля о проблемах подростков прошел в Пскове

Показ спектакля о проблемах подростков «Мое второе я» прошел Центре образования ППК в рамках проекта «Ради жизни». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители проекта ПОООМС «Дети - наше будущее».

Спектакль раскрывает проблемы в подростковой среде: трудности выбора своего пути, сомнения, детские обиды на родителей. Героини спектакля Олька и Юлька – сестры-близняшки, которые рассуждают обо всем, что их волнует: о качествах и умениях, которые взяли бы в супермаркете, если бы была такая возможность.

«На самом деле мы видим внутренний диалог героини, которая пребывает в постоянных сомнениях: выбирает между музыкой или медициной, думает о первой любви, об отношениях с родителями, - пояснили организаторы. - В постановке играют артисты-подростки, которые могут в доступной форме донести самые простые и важные истины до своих сверстников».

Отметим, в ближайшее время показы социальной драмы пройдут в школах, домах культуры в районах Псковской области, в том числе в сельской местности.