Культура

Псковский цирк стал лауреатом всероссийского фестиваля в Перми

Псковский цирк стал лауреатом l степени на Всероссийском фестивале детских любительских цирковых коллективов, который состоялся в Перми 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил представитель цирка.

Фото здесь и далее предоставлены Псковским цирком

Номер-антипод «Ярмарка» прошел отборочный этап, в котором жюри рассмотрело 234 номера. Затем псковские артисты смогли показать свое выступление на гала-концерте среди других 55 номеров различных жанров – воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика, клоунада и иллюзия.

Всего в мероприятии приняли участие представители 31 творческого коллектива из разных городов России в возрасте от 5 до 18 лет.

«Поддерживаю ребят, которые участвуют в фестивале циркового искусства – большая ответственность и первый шаг в карьере. В цирке важно, чтобы тебя заметили!» - сказал председатель жюри фестиваля Эдгард Запашный.