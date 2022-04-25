Культура

Выставка творчества мастеров с ограниченными возможностями здоровья открылась в Пскове

Выставка декоративно-прикладного творчества мастеров с ограниченными возможностями здоровья Себежского района «Тепло души и рук творенье» открылась в музее отделения культуры и искусств Псковского областного колледжа искусств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по культуре.

Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

На выставке представлены работы почетного мастера декоративно-прикладного творчества Псковской области, лауреата и дипломанта многих всероссийских и областных конкурсов и фестивалей декоративно-прикладного творчества инвалидов Валерия Сапеги, которые выполнены в технике «Художественная резьба по дереву».

«Достойное место на выставке заняли яркие и удивительно теплые работы мастера Ирины Кусковой, выполненные в технике макраме, а также вязаные женские шали и изящный букет цветов из бисера», - отметили в комитете.

Выставка «Тепло души и рук творенье» продолжит работу до 4 мая. Адрес выставочного зала: улица Набат, 5.