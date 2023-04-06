Культура

Псковские школьники посетили мастер-классы «Михайловского» по Пушкинской карте

90 псковских старшеклассников вчера, 5 марта, побывали на мастер-классах от Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, эти занятия из большого цикла «Пушкинских уроков», которые проводят специалисты «Михайловского», молодые люди посетили в рамках государственной просветительской программы «Пушкинская карта».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Большой мастер-класс «И пальцы просятся к перу…» был организован в Доме Беклешова на Георгиевской 4, где сейчас работает представительство Пушкинского заповедника в Пскове. Гостями этой гостеприимной усадьбы стали 34 восьмиклассника из лицея экономики и основ предпринимательства №10.

В ходе теоретической части занятия школьники узнали о письменных принадлежностях, какими пользовались в пушкинскую эпоху и, среди прочего, о том, как готовили к работе перья, как сворачивали и запечатывали письма, чтобы сохранить тайну частной переписки, кто имел исключительное право писать павлиньим пером. А после молодые люди и сами попробовали, каково это — выводить буквы птичьим или даже более современным металлическим пёрышком. Кто-то при этом воспользовался образцом эпистолярного текста из старинного письмовника, кто-то составил собственное «послание».

В зале Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени Каверина музейщики из «Михайловского» дали мастер-классы «Верховая набойка». Восьмиклассники из Псковского технического лицея постигали азы старинного крестьянского ремесла, вплоть до первой половины прошлого века широко бытовавшего по всей России, в том числе и на Псковщине. Ребятам подсказали, как «разметить» салфетку, чтобы печатный рисунок получился симметричным, как равномерно набрать краску на резную штамповальную форму. Ни одна из 42 работ не повторила другую, а особо творческий лицеист, рассказали в музее, даже использовал для создания орнамента оттиски собственных пальцев.

В заповеднике добавили, что в библиотеке занятие из «Михайловского» дополнили экскурсией в собственный музей — музей романа «Два капитана» и, воспользовавшись удачной оказией, познакомили тех школьников, что ещё не были знакомы с «Каверинкой», со старинным губернаторским домом, где размещена библиотека, и коротко рассказали о возможностях, которые она предоставляет своим читателям.

Подобные совместные акции, несомненно, удобны и очень важны для обоих культурных учреждений, равно констатируют и в музее, и в библиотеке.