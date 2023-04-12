Культура

О возможностях программы «Пушкинская карта» в «Михайловском» рассказали на круглом столе в псковском Центре туризма

Круглый стол «Развитие литературного туризма в Пскове: возможности создания новых туристических маршрутов по городу, в том числе, для молодежи и школьников» прошёл вчера, 12 апреля, в псковском Центре туризма и творческих индустрий в Доме Беклешова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», который и выступил организатором мероприятия в рамках Года наставника и педагога в России.

Участие в работе круглого стола приняли представители муниципальных библиотек Пскова, библиотеки ПсковГУ, Псковской областной универсальной научной библиотеки, Псковского городского молодежного центра, руководители учебных заведений Пскова, представители Почта-Банка по Псковской области, другие специалисты.

Открывая круглый стол, председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь отметила, что одной из основных целей встречи является презентация, поддержка и обмен информацией об интересных, но малоизвестных туристических маршрутах по Пскову, продвижение интерактивов, мастер-классов, обучающих программ и лекций для учащихся школ, студентов, развивающих интерес к истории и культуре Пскова и Псковской области.

В ходе разговора представители образовательных организаций и культурных учреждений областного центра узнали о новых возможностях программы «Пушкинская карта» в музее-заповеднике «Михайловское». Речь, в частности, шла о музейных программах и занятиях, которые специалисты учреждения проводят не только «на стационаре», в Пушкинских Горах, но и на выезде, в частности — в Центре туризма и творческих индустрий в Доме Беклешова на Георгиевской, 4, где работает представительство Пушкинского заповедника.

Также в рамках работы круглого стола сотрудник «Михайловского» Елена Шур вручила соглашение о сотрудничестве директору Псковского медицинского колледжа Татьяне Егоровой и от имени музея-заповедника поблагодарила учебное заведение за активное участие в программе «Пушкинская карта».