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Посетил с утра хваленый псковский МФЦ. Когда его создавали, все это преподносилось под лозунгом «одного окна», оформления всех документов в одном месте. А главное, что многофункциональный центр раз и навсегда решит проблему бесконечных очередей.
В итоге имеем следующее. Запись существует, но она расписана на недели вперед. Живая очередь напоминает стояние в советское время мавзолей к Ленину или очередь за дефицитом. Пришел к открытию, взял номерок. Простоял два с половиной часа, за которые очередь почти не двигается.
Работает, дай бог, треть окон. Ближе к 11 часам часть окон заработала, но туда принимали только по предварительной записи. О минимальном комфорте ожидания тоже говорить не приходится. Из-за длительного ожидания везде толпы народу, даже в проходах приходится стоять, потому что негде. О том, чтобы присесть, речи не идет. Как в автобусе в час-пик. Излишне говорить, что все без масок. Неужели ковид в МФЦ полностью побежден? Не можете работу организовать, так хотя бы создайте людям нормальные условия для ожидания в очереди. Мы же люди, а не скотина.
Как-то не так это должно работать. Как будто вернулись назад в СССР. Еще раз про количество окон. Я понимаю, что есть какой-то регламент. Но вы же видите, что людей много, постоянно очередь, не успеваете нормально обслуживать. Так каждый день. Значит, надо не сидеть, сложа руки, а увеличивать число сотрудников, думать, как не допускать скопления людей и бесконечного ожидания оказания услуги.
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Интерактив: Бесконечное ожидание услуги
Посетил с утра хваленый псковский МФЦ. Когда его создавали, все это преподносилось под лозунгом «одного окна», оформления всех документов в одном месте. А главное, что многофункциональный центр раз и навсегда решит проблему бесконечных очередей.
В итоге имеем следующее. Запись существует, но она расписана на недели вперед. Живая очередь напоминает стояние в советское время мавзолей к Ленину или очередь за дефицитом. Пришел к открытию, взял номерок. Простоял два с половиной часа, за которые очередь почти не двигается.
Работает, дай бог, треть окон. Ближе к 11 часам часть окон заработала, но туда принимали только по предварительной записи. О минимальном комфорте ожидания тоже говорить не приходится. Из-за длительного ожидания везде толпы народу, даже в проходах приходится стоять, потому что негде. О том, чтобы присесть, речи не идет. Как в автобусе в час-пик. Излишне говорить, что все без масок. Неужели ковид в МФЦ полностью побежден? Не можете работу организовать, так хотя бы создайте людям нормальные условия для ожидания в очереди. Мы же люди, а не скотина.
Как-то не так это должно работать. Как будто вернулись назад в СССР. Еще раз про количество окон. Я понимаю, что есть какой-то регламент. Но вы же видите, что людей много, постоянно очередь, не успеваете нормально обслуживать. Так каждый день. Значит, надо не сидеть, сложа руки, а увеличивать число сотрудников, думать, как не допускать скопления людей и бесконечного ожидания оказания услуги.
Андрей