Общество

Николай Рассадин: Цифры Росстата говорят о том, что мы все глубже погружаемся в бездну

«Цифры Росстата говорят о том, что мы все глубже погружаемся в бездну», - такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове активный участник общественно-политической жизни региона, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин, комментируя резкий рост задолженности по зарплатам в псковском регионе, который констатировал Росстат после нового года.

Проблема с зарплатами, по словам гостя студии, перешла с 2018 года, «потому что ухудшается экономическое положение в стране, ухудшаются взаиморасчеты». «Не платит денег контрагент - нечем выплатить зарплату сотрудникам. Залезать в банковские долги, чтобы выплатить людям зарплату, - дело, конечно, хорошее, но это приведет только к нагрузке на бизнес и еще больше будет его топить», - отметил Николай Рассадин. По его мнению, брать кредиты на выплату зарплат - это первый шаг в пропасть.

«Поэтому я считаю, что цифры Росстата говорят только о том, что мы все глубже погружаемся в эту бездну. Даже Росстат уже поверил в это», - заключил гость студии.