Общество

Камера фотовидеофиксации на Юбилейной, 14 сохранится, несмотря на светофор

Камера фотовидеофиксации на Юбилейной, 14 сохранится, несмотря на установку пешеходного светофора. Об этом рассказал начальник ГИБДД УМВД России по г. Пскову Владимир Папорт 12 августа во время эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Юбилейная, 14, так называемое место разворота – камера там фиксирует 40 км в час. Да, она останется там даже с появлением светофора. Все потому, что в ночное время светофор переходит в режим мигающего желтого, контроль необходим», - сказал Владимир Папорт.

В ответ на вопрос радиослушателя о необходимости ограничения скорости 40 км в час на Юбилейной, у дома № 36 Владимир Папорт пояснил, что напротив данного дома находится общеобразовательная школа. К ней идут ученики с домов на улицах Доставалова, Шестака. В учебное время переходом пользуется много детей, здесь наблюдается интенсивное движение.

Установка еще одной камеры фотовидеофиксации на Рижском проспекте позволила снять очаг аварийности на пересечении с улицей Печорской. В прошлом году там было три случая наезда на пешеходов, все они связаны с превышением скорости.

Добавим, что камеры фотовидеофиксации в Пскове устанавливаются ГБУ «Псковавтодор». Места установки определяются по предложению ГИБДД, исходя из анализа мест концентрации ДТП. Обработкой и рассылкой административных протоколов занимается центр фиксации административных правонарушений УГИБДД Псковской области.