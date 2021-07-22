Общество

Эксперт назвал способы законно увеличить пенсию

Согласно прогнозу бюджета Пенсионного фонда, на конец 2021 года средний размер пенсии должен составить 15 781 рубль. Официально пенсии не могут быть ниже регионального прожиточного минимума, но по факту у большинства пенсионеров пенсия лишь немного его превышает. О способах законно ее увеличить рассказал эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

«У каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра выплат. В некоторых случаях для повышения получаемых сумм пенсионеру достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы. Поэтому важно время от времени проверять свои пенсионные права и отслеживать изменения в законодательстве», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

В случае с наиболее распространенным обязательным пенсионным страхованием (ОПС) и страховыми пенсиями следует помнить, что размер выплат зависит, прежде всего, от страхового и нестрахового стажа, а также от суммы пенсионных коэффициентов. Страховой стаж начисляется за периоды уплаты страховых взносов работодателем. Соответственно, чтобы его нарастить, уже получая пенсию, необходимо продолжать зарабатывать официальный доход, отметил специалист.

Увеличить страховой стаж поможет и предоставление в ПФР доказательств ранее неучтенного стажа: подтверждающих документов от работодателя (трудовая книжка, договоры и дополнительные соглашения, иные юридические значимые бумаги) либо оформленных должным образом свидетельских показаний коллег (не менее двух), добавил он.

Пенсионные права можно усилить также посредством добровольной уплаты взносы в ПФР – такая опция есть у самозанятых. Повысить размер пенсии помогут также некоторые социально значимые нестраховые периоды.

«К сожалению, работающим пенсионерам, с 2016 года индексация пенсии прекращена. Однако их пенсии все же подлежат ежегодному повышению (это производится 1 августа) в связи с получением ими дополнительных пенсионных коэффициентов (не более 3 коэффициентов за год)», — сказал Биезбардис.

Индексация для работающих пенсионеров возобновляется после завершения трудовой деятельности — это происходит в беззаявительном режиме. Исключением с 1 июля прошлого года являются получатели страховой пенсии, которые одновременно обладают статусом опекунов (попечителей) над несовершеннолетними либо недееспособными лицами, к примеру, по договору о приемной семье. В указанных случаях предусмотрен беззаявительный характер перерасчет пенсии.

Страховая пенсия в рамках ОПС включает в себя фиксированную выплату (6044,48 рубля в 2021 году), размер которой можно увеличить при определенных условиях.

В частности, предусмотрен повышенный размер этой выплаты для:

- пенсионеров, достигших 80-летнего возраста (в удвоенном размере);

- жителей Крайнего Севера (+50%) и приравненных районов (+30%) при наличии общего страхового стажа у мужчин 25 лет и у женщин 20 лет;

- лиц с инвалидностью I группы (+100%).

Некоторые категории инвалидов и их родственники также имеют право на получение двух пенсий одновременно. Для получения второй пенсии в ПФР необходимо предоставить, к примеру, доказательства получения инвалидности вследствие военной травмы или документы, подтверждающие родство с погибшим (умершим) военнослужащим либо пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

«Также в рамках ОПС около 70 миллионов россиян сформировали средства пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах и ПФР. Некоторые забывают обращаться в пенсионные фонды за получением своих сбережений и эти средства продолжают инвестироваться, ожидая заявлений на выплату. Поэтому тем, кто родился позже 1952 года и никогда не обращался за выплатной пенсионных накоплений, рекомендуется проверить состояние своего пенсионного счета на портале Госуслуг либо в ПФР. Обычно такие сбережения составляют меньше 150 тысяч рублей и пенсионерам назначают единовременную выплату», — заключил эксперт.