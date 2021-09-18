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Общество

Стоять на месте. Главное для потерявшихся в лесу

18.09.2021 12:20|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области продолжается грибной сезон и поиски потерявшихся людей. Как правильно собраться в лес? Что лучше взять с собой? И что нужно знать, если вы уже потерялись? Ответы на эти вопрос дала информационный координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Псковской области Татьяна Разумова.

 

- Каждый год повторяются десятками истории заблудившихся в лесу людей. Почему это происходит? Многие из них до этого годами или десятилетиями посещают данный лес. Это самоуверенность, неосмотрительность, несобранность?

- В первую очередь, люди теряются в лесах из-за своего беспечного, безалаберного отношения к сборам к походу в лес. Вы правильно отметили, практически каждый второй, кого мы выводим из леса, говорит: «Ребята я в этот лес ходил 10, 15, 20», а кто-то и 50 лет. Надо учитывать, что лес - живой организм. Он меняется. Что-то вырубается, что-то вырастает. Поэтому надо все-таки более собранно подходить к этому вопросу. Второй момент, почему люди теряются - это резкое ухудшение самочувствия. Начиная с каких-то травм: упал, ногу подвернул, не встать, не выйти, заканчивая змеями и резким плохим состояния здоровья.

- Давайте обратимся к статистике. За этот сезон и за весь период деятельности отряда «Лиза Алерт» (вы чуть больше года на вашем месте с вашими коллегами работаете на территории региона) сколько заявок на поиск вы обработали?

- За последний год обработано более 140 заявок. Это и лесные поиски, и городские поиски. С 1 июня по 31 августа мы отработали более 80 заявок. В основном сейчас идут лесные поиски, городские тоже присутствуют, бывают смешанные поиски.

- Где чаще всего теряются люди? Есть список таких мест?

- Как показывают время и статистика, он меняется. В 2020 году лидировал Гдовский район. В этом году очень много людей теряется почему-то в Бежаницком районе Псковской области. Это не значит, что они теряются только там. Люди теряются везде: в Гдове, в Порхове, в Великих Луках. Везде есть заявки.

Старшее поколение теряется чаще. В этом году было несколько заявок на поиски довольно молодых людей, которые потерялись в лесу. Это и грибники, и ягодники.

- Что действительно нужно брать с собой в лес?

- В первую очередь мы рекомендуем брать с собой полностью заряженный мобильный телефон. Потому что, даже если вы находитесь при минусовом балансе вне зоны связи, как вам кажется, вы всегда можете дозвониться по номеру телефона 112. Телефон будет видеть ближайшую вышку. Это уже шанс заявить о том, что вам нужна помощь. Чем раньше вы заявите, что вам нужна помощь, тем раньше она к вам поспешит. Если есть устойчивая сеть, можно сразу обратиться на горячую линию «Лиза Алерт». Вам сразу будут помогать и давать рекомендации, как выйти из леса. Как только вы дозвонились, надо соблюдать данные рекомендации. Сказано стоять на месте, значит, стоим на месте и ждем.

- Что еще нужно брать в лес кроме мобильного телефона?

- Запас чистой питьевой воды, бутылочку 0,5 литра в рюкзачок, это совсем не тяжело. Это всегда поможет в жару утолить жажду, продержаться ночь. Если будет травма, вода пригодится промыть рану. Третье - легкий перекус. Мы сейчас не говорим о больших контейнерах как на пикник. Кому-то удобно взять бутерброд с собой, кому-то шоколадку. достаточно просто энергетических батончиков или сухофруктов - орешков. Это даст калории, это даст тепло, это даст возможность пережить ночь в лесу. если помощь еще к вам не пришла. Очень рекомендуем взять с собой свисток. Он занимает мало места, мало весит, но в какой-то момент голос садится. В дождь голос не слышно. Свисток слышно лучше. Удобнее свистеть в свисток, чем кричать. Свисток увеличит ваши шансы быть найденным в лесу.

Если забыли свисток, нужно помнить, что хорошо слышен стук по дереву. В лесу много палок. стучите по ближайшему дереву. Особенно если вы слышите, что кто-то вас ищет, зовет или мимо идут грибники, но уже кричать не можете. Это тоже хорошо спасает и помогает.

Перед выходом в лес мы просим одевать яркую одежду. Все носят камуфляж в лесу, а он не виден. Красный платок, надетая поверх одежды простая автомобильная жилетка поможет вам быть заметным издалека. Вас будет проще найти, если не можете откликаться и вам уже требуется медицинская помощь.

Также мы очень советуем взять с собой медикаменты, которые вы принимаете постоянно. Иногда очень сложно пережить ночь без таблеток. Они не занимают много места, но на всякий случай должны быть с собой. Мы рекомендуем перед выходом в лес сообщить друзьям, родственникам и соседям, в какой лес вы поехали и во сколько вернетесь. Если вы не вернетесь к назначенному времени, они начнут бить тревогу и начнут искать вас.

- Если человек пропал, куда обращаться родственникам, друзьям и соседям? В первую очередь в полицию или сразу в ваш отряд?

- Полиция и отряд. Очень важно сказать про «миф трех дней» - якобы поиски начинаются только через три дня. Не существует никаких трех дней. Как только вы поняли, что близкий человек не вернулся к назначенному времени, можно сразу бить тревогу, писать заявление о его пропаже. Не надо ждать трех суток, это миф.

- Как скоро, по вашей практике, удается выехать на место и организовать поиски?

- Стараемся действовать как можно быстрее. Все будет зависеть от времени дня, от дня недели и возраста пропавшего. Если это ребенок, реагирование будет молниеносным, и отклик будет больше. Обычно стараемся в течение часа прозвонить и отправить какую-то группу на место.

- Как вы работаете с полицией и МЧС? Например, в случае, когда вы первыми получаете сообщение?

- Мы в любом случае всегда работаем с полицией. Это первое и основное правило. Мы работаем только по тем заявкам, по котором есть заявление в полицию. Если заявление в полицию еще не подано, мы просим помочь с поисками и все-таки поставить в известность полицию - если человек ушел из дома в городской среде и не вернулся, это, в первую очередь, будет гарантией для наших поисковиков, что данный человек не замешан в криминальных событиях, что поисковикам ничего не угрожает при его поиске физически. Для нас это гарантия, что человек действительно пропал, и люди, которые его ищут, готовы на серьезный шаг. В третьих, мы активно общаемся с полицией и согласуем свои действия, чтобы ни в коем случае не мешать их оперативным мероприятиям.

При проведении поисков в лесной среде обязательно общаемся с полицией, с МЧС. Стараемся обсуждать, что они уже выполнили, смотреть, чем мы можем помочь. Мы делаем одно общее дело, сотрудничать всегда приятно.

- Что вы порекомендуете тем, кто потерялся?

- Оставаться на месте. Встать и стоять. Это бывает очень сложно, но это надо сделать. Во-вторых, воздержаться от простой болтовни, чтобы не сел аккумулятор телефона. У нас есть отдельное направление под названием «Лес на связи». Это профессионалы, обученные по телефону вытаскивать координаты местоположения человека. Они какими-то невероятными, даже волшебными для меня способами, по солнцу. по ветру, по самолетам, по ходу облаков, могут предположить место, где находится данный человек, передать это в отряд. Специалисты пойдут и вас там найдут.

Очень обидно, когда у тебя есть координаты местоположения, ты отправляешь туда ребят. Они едут далеко, идут пять километров по болоту, приходят на место и не находят потеряшку, просто потому что он перешел в другое место. Очень часто бывает, что в такой момент интуиция отказывает, и люди идут в обратную сторону от выхода из леса. Бывает, что это квадратные километры леса. Поэтому, в первую очередь, нужно остановиться, позвонить спасателям, выслушать все инструкции и четко их выполнять.

Записал Денис Бахтин

Теги: #безопасность #поиски #Лиза Алерт Псков #потерявшиеся в лесу #поиск людей
Источник: Псковская Лента Новостей
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