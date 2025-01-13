Общество

76% псковичей считают, что они трудоголики – опрос

2 и 3 работодателей (65%) полагают, что сотрудники не обязательно должны быть трудоголиками, и только каждый пятый (20%) уверен в обратном. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором участвовали представители компаний и экономически активные горожане из Пскова.

6 из 10 псковичей не считают трудоголизм заболеванием, в том числе 14% заявляют это с уверенностью, а 45% скорее уверены в этом. «Если работа приносит удовольствие, человеку, то никак не могу сказать, что это болезнь»; «Люблю работу»; «Для того, чтобы чего-то достичь, надо много работать», — комментируют респонденты.

Мужчины чаще женщин склонны думать, что трудоголизм — это нормально (61% против 57% соответственно). Больше тех, кто не считает трудоголизм расстройством, среди опрошенных до 35 лет (64%).

76% опрошенных псковичей причисляют себя к трудоголикам: 21% в этом абсолютно убеждены, 55% скорее уверены.

Женщины называют себя трудоголиками чаще мужчин (78% против 74% соответственно). В личном трудоголизме чаще уверены более молодые горожане — 79% среди опрошенных до 35 лет против 72% среди респондентов старше 45 лет. Больше всего же относящих себя к трудоголикам — среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц (78%).