Общество

Выпускникам школ сохранят выплату пенсий по потере кормильца до 1 сентября

Выпускникам школ сохранят выплату пенсий по потере кормильца до 1 сентября. Совет Федерации одобрил сегодня данный закон на пленарном заседании. Авторы документа – сенаторы Андрей Турчак, Елена Бибикова и депутаты Госдумы, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.

Закон дает право выпускникам школ право на выплату пенсий по потере кормильца до поступления в другое учебное заведение – до 1 сентября. Это коснется школьников, которым исполнилось 18 лет.

Документ предусматривает упрощенный порядок возобновления выплаты данного вида пенсии при поступлении на очное обучение в другую образовательную организацию после окончания школы.

Выплату предлагается восстанавливать в беззаявительном порядке с момента ее приостановления на основании подтверждающих документов о поступлении в учебные заведения.