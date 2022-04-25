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Общество

Выпускникам школ сохранят выплату пенсий по потере кормильца до 1 сентября

26.04.2022 17:54|ПсковКомментариев: 0

Выпускникам школ сохранят выплату пенсий по потере кормильца до 1 сентября. Совет Федерации одобрил сегодня данный закон на пленарном заседании. Авторы документа – сенаторы Андрей Турчак, Елена Бибикова и депутаты Госдумы, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.

Закон дает право выпускникам школ право на выплату пенсий по потере кормильца до поступления в другое учебное заведение – до 1 сентября. Это коснется школьников, которым исполнилось 18 лет. 

Документ предусматривает упрощенный порядок возобновления выплаты данного вида пенсии при поступлении на очное обучение в другую образовательную организацию после окончания школы.

Выплату предлагается восстанавливать в беззаявительном порядке с момента ее приостановления на основании подтверждающих документов о поступлении в учебные заведения.

Теги: #пенсии #Совет Федерации
Источник: Псковская Лента Новостей
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