Общество

Фильм «Вызов» выйдет в кинотеатрах в новом формате «КосМАКС»

Кинокомпания «Централ Партнершип» объявила о разработке нового кинотеатрального формата сверхчеткого изображения и насыщенного звука «КосМАКС» – российском аналоге IMAX.

Фото: Кинопоиск

Первым фильмом, выпущенным в этом формате, станет космическая драма «Вызов» режиссера Клима Шипенко, сообщает «Российская газета».

В релизе компании говорится, что «КосМАКС» - абсолютно новый и уникальный для российского кинопоказа формат. Он сочетает в себе максимально четкое и насыщенное изображение и удивительно глубокий и детализированный звук, что позволяет оценить все звуковые нюансы и визуальное богатство картины.

«У зрителей, которые отдают предпочтение высочайшему качеству кинопоказа, дарящему острые ощущения и незабываемые впечатления, будет эксклюзивная возможность оказаться в эпицентре космических приключений с эффектом полного погружения в премиальных кинозалах страны», - утверждают представители кинокомпании.

Вадим Верещагин, генеральный директор «Централ Партнершип», комментирует запуск нового формата так: «"Вызов" - уникальный проект высочайшего, космического класса, и мы с партнерами еще до начала съемок задумались о том, что такому фильму для реализации всего его аудиовизуального потенциала будет необходим премиальный формат. С технической точки зрения удалось добиться блестящего результата, который подарит зрителям проекта "Вызов" непередаваемые и незабываемые ощущения от просмотра, сравнимые с полетом в космос».

Премьера фильма «Вызов», в том числе в новом формате «КосМАКС», состоится в кинотеатрах страны 20 апреля.

Напомним, для съемок «Вызова» Юлия Пересильд и Клим Шипенко провели 12 дней на борту МКС в октябре 2021 года. Помимо Олега Новицкого, вместе с ними в кадре появляются и другие космонавты — Петр Дубров и Антон Шкаплеров (он же был командиром корабля, доставившим актрису и режиссера на борт МКС).