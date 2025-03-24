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Александр Козловский: Псковская область основательно готовится к празднованию Дня Победы

Псковская область готовится к празднованию Дня Победы – эта работа ведется в рамках народной программы партии и партпроекта «Историческая память». Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

«Одним из масштабных событий является "Диктант Победы" – мы готовимся к нему основательно. Вместе с тем, традиционно проведем акции по благоустройству мемориалов и памятных мест, оказанию помощи ветеранам, патриотические акции "Палисадник Победы", "Звонок ветерану", "Бессмертный полк онлайн", "Знамя Победы", "Письмо Победы", "Окна победы", "Цветы Победы", лекции и викторины для школьников и студентов, а также организуем парады у домов ветеранов, праздничные концерты, автопробеги по местам воинской славы и ряд других мероприятий», - сообщил Александр Козловский.

«"Историческая память" это не только про увековечивание подвига народа в Великой Отечественной войне, это также про поддержку всех защитников Отечества, про сохранение объектов культурного наследия, про патриотическое воспитание подрастающего поколения и заботу о ветеранах!» - подытожил парламентарий.

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Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в Год 80-летия Победы и Год защитника Отечества по всей стране запланировано более 60 мероприятий, включая более 20 крупных проектов реставрации культурных объектов.

Фото здесь и далее: региональное отделение партии «Единая Россия»

По словам председателя общественного совета партпроекта «Историческая память», председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, принципиальное значение имеет вопрос о скорейшем восстановлении объектов культурного наследия, пострадавших от неонацистского киевского режима в Курском и Белгородском приграничьях, а также в четырёх вновь вошедших в состав России регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях.

«Задачу следует ставить гораздо шире. Говорить не только о реставрации музеев, храмов, но и о музеефикации самих разрушений. Зримых свидетельств преступной сущности киевского режима. Буквально на днях, поспешно отступая из Суджи, боевики ВСУ намеренно нанесли удар по местному краеведческому музею. Такие трагедии, безусловно, не должны быть нами забыты», - подчеркнул он на расширенном заседании партпроекта в Музее Победы.

От Псковской области участие в работе стратегической сессии партпроекта принял региональный координатор Валерий Филимонов.

Неизменными приоритетами являются забота о ветеранах Великой Отечественной войны, включая их индивидуальное социальное сопровождение, патриотическое воспитание молодёжи. В этом году под эгидой партпроекта вновь пройдут акции «Звонок ветерану», «Подарок ветерану», «Парад у дома ветерана», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», Всероссийский субботник по благоустройству воинских захоронений, лекционный проект «Победили тогда, победим и сейчас», конкурс музеев образовательных организаций «Знать, чтобы помнить» и другие.

Одним из ключевых событий ко Дню Победы станет Международная акция «Диктант Победы», которая пройдёт 25 апреля по всей стране и в ряде зарубежных государств, подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он подключился к заседанию общественного совета партпроекта по ВКС из Курской области.

«Подготовка к нему идёт полным ходом, и мы ожидаем, что в этом году "Диктант Победы" станет самым масштабным за всё время проведения», - сказал он.

По его мнению, лучшие региональные практики партпроекта, которые представили на стратсессии партпроекта в Центральном исполкоме партии 20 марта, можно масштабировать по всей стране.

«В работе пяти секций приняли участие 130 координаторов и председателей общественных советов проекта из 85 регионов. Состоялись конструктивные дискуссии по ключевым направлениям проекта: увековечивание памяти о наших героях и их подвигах, сохранение объектов культурного наследия и повышение роли музеев. Обсудили современные форматы работы с детьми и молодёжью», - рассказал он.

Федеральный координатор партпроекта, руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин добавил, что «Единая Россия» активно работает с Россотрудничеством и МИДом в части увеличения количества иностранных площадок, которые будут предоставлены в 80 государствах. Зарегистрированы площадки в силовых ведомствах, МЧС, вузах. В новых регионах диктант организуют там, где его ещё не писали.

«В прошлом году 1,5 тысячи площадок зарегистрировали в силовых ведомствах. В этом году только МЧС даёт около 700 площадок, 671 вуз», - сообщил он.

Состоятся фотовыставки, региональные и межрегиональные автопробеги, акция «Письмо Герою», которую активно поддерживает Почта России. Память героев увековечат открытием мемориальных досок и муралов, выпуском почтовых марок. Партия продолжит активную работу с Российским военно-историческим обществом по установке стел в Городах трудовой доблести.

Председатель центрального совета сторонников партии, председатель «Волонтёров Победы» Ольга Занко сообщила, что волонтёрский корпус активистов, вовлечённых в мероприятия Года 80-летия Победы, составляет уже более 200 тысяч человек – подготовить их помогает «Единая Россия». Обучение проходит, в том числе, на площадках штабов общественной поддержки партии. Официальные центры подготовки волонтёров созданы уже в 29 странах.

«Последнее очное обучение пройдёт в Самаре. У нас получилось к нему организовать грантовый конкурс. Ребята приедут не просто разработать проекты, но и будут иметь возможность получить грант на их реализацию», - отметила она.

Кроме того, на заседании общественного совета регионы представили лучшие практики реализации партпроекта.

Например, на Камчатке действует историко-просветительский проект «Незабытые Герои России». Он направлен на сохранение исторической памяти о героях регионов: это могут быть участники боевых действий разных лет, труженики тыла, знаменитые соотечественники, Герои России, участники СВО. В рамках проекта, в том числе, возможно создание отдельных материалов в виде карточек в формате А4, лицевая сторона которых содержит информацию о герое, знаменитой личности, с QR-кодом и интерактивными элементами. Карточки можно создавать в соцсетях, в дополнение к QR-коду, по геолокации памятных мест региона, улиц, где проживал герой.

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