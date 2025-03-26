Общество

В международном фестивале «Псковский скоморох» участвуют 350 артистов

III Международный фестиваль «Псковский скоморох» стартовал в Пскове 27 марта. На мероприятие приехало 350 артистов из различных стран и городов России. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала директор псковского цирка Ирина Михайлова.

«У нас расширилась география фестиваля. В этом году у нас представлены участники из Казахстана, Латвии, Беларуси. Большим приятным сюрпризом стало то, что к нам присоединилась команда из Донецкой Народной Республики, а от Латвии участвуют сразу два города: Рига и Саласпилс», - рассказала Ирина Михайлова.

Директор поделилась, что Псковский цирк представит на фестивале 5 номеров в различных номинациях, в которые войдут воздушная акробатика в категории от 6 до 10 лет, антипод, эквилибристика «Чарли Чаплин», а также, по словам Ирины Михайловой, впервые выйдут на сцену акробаты на специальной дорожке.

«Также в этом году у нас новая категория "Культура", в ее рамках мы представим историческую постановку о празднике Иван Купала "Огонь"», - поделилась Ирина Михайлова.

В заключение директор подчеркнула, что организация фестивалей на ежегодной основе является желаемой целью, однако решение этого вопроса зависит от финансовой составляющей.

Напомним, что автономная некоммерческая организация «Псковский цирк "Циркачонок"» выиграла грант Министерства культуры России по программе поддержки творческих проектов в сфере народного искусства. Выделенные средства в размере почти 4 млн рублей направили на проведение Международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Псковский скоморох».

«Псковский скоморох» продлится три дня. 27 и 28 марта в 19:00 начинается цирковая программа «Все любят цирк» совместно с участниками фестиваля. 29 марта в 13.00 стартует гала-концерт фестиваля, награждение участников и победителей, закрытие мероприятия.