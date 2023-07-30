Происшествия

Поиски женщины с плетеной корзиной продолжаются в псковском лесу

Поиски пропавшей в лесу женщины продолжаются в Псковском районе, последний раз ее видели 7 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

7 августа вблизи деревни Сетино Псковского района отдельный пожарный пост Карамышево выезжал на поиски женщины 1967 года рождения, потерявшейся в лесу 7 августа. По состоянию на 18:30 женщину найти не удалось

Сегодня, 8 августа, поиски продолжаются. В них принимает участие поисково-спасательный отряд города Пскова.