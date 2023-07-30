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Происшествия

Женщина с плетеной корзинкой пропала в псковском лесу

08.08.2023 07:34|ПсковКомментариев: 0

56-летняя Светлана Артемова пропала в деревне Сетино Псковского района. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

7 августа женщина ушла в лес и пропала. Приметы пропавшей: рост 163 сантиметра, нормальное телосложение, светлые волосы.

Была одета в синюю куртку, темные джинсы, синие резиновые полусапожки и белую кепку. С собой была плетеная корзинка.

Информацию, которая поможет найти этого человека, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Источник: Псковская Лента Новостей
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