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Общественные туалеты могут закрыть в российском городе из-за их использования для интима

Глава города Железноводска Ставропольского края Евгений Бакулин пригрозил закрыть общественные туалеты в парке на «Аллее любви» из-за того, что молодые люди превратили их в «модульные бордели».

Фото: Евгений Бакулин / Telegram

«Сегодня узнал такую проблему, с которой столкнулся МУП "Курортный парк" при уборке туалетов на новой "Аллее любви". А трудности в том, что они постоянно закрыты. Оказывается, наша молодежь пристрастилась надолго закрываться в новых туалетах и устраивать там акты любви, а после себя оставлять предметы контрацепции», - рассказал Евгений Бакулин в своём Telegram-канале.

Глава города призвал молодёжь быть более совестливыми и отметил, что туалеты построили для удовлетворения других человеческих потребностей: «Конечно, я понимаю, название говорит само за себя, но я все жду, когда же проснется совесть?! Они были построены не как модульные бордели для уединений, все таки, они для человеческих потребностей, но не таких».

«Я не хочу прибегать к более строгим мерам и закрывать туалеты, ведь они там нужны, но такой формат поведения меня заставляет поступить именно так», - заключил Евгений Бакулин.