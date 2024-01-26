В России и мире

ФНС предъявила требования к ушедшей из России IKEA

Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1, требующей взыскать более 12,9 миллиарда рублей с ООО «ИКЕА Торг», одной из структур шведского мебельного ритейлера IKEA, прекратившего работу в России.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 30 января, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела не указаны, пишет РИА Новости.

IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах РФ 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ «Мега», студии и магазины городского формата). В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения персонала в России и продаст местные фабрики.