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Почти 70% россиян считают несправедливым сбор подоходного налога по единой ставке

Две трети опрошенных россиян (67%) считают несправедливым сбор подоходного налога по единой ставке 13% со всех граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Большая часть респондентов (67%) считают сбор подоходного налога по единой ставке 13% со всех граждан, включая людей с высокими и низкими доходами, несправедливым, при этом больше четверти (27%) уверены в том, что сбор является справедливым.

Больше половины россиян (53%) считают, что налоги могут быть и высокими, лишь бы бедные люди могли получать от государства больше поддержки в виде бесплатных услуг, почти треть опрошенных (27%) уверены в том, что налоги должны быть как можно меньше, тогда каждый человек сам сможет наилучшим образом распоряжаться своими деньгами, одна пятая доля респондентов (20%) затрудняются в выборе между данными суждениями.

Треть россиян (33%) согласно опросу ВЦИОМ предпочитает платить меньше налогов, понимая, что государственные услуги при этом могут быть более низкого качества и менее доступными, почти половина россиян (46%) предпочитает платить больше налогов, но быть уверенным в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг, пишет РИА Новости.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 23 марта 2024 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.