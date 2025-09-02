Псковcкая обл.
Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: скандалы, интриги, преследования

09.09.2025 16:43|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Салют! Мы выходим в эфир на финише муниципальных выборов. Трехдневное голосование стартует уже в пятницу, 12-го сентября. Позади осталась продолжительная избирательная кампания — как мы уже отмечали, проходила она достаточно ровно, спокойно, неярко, без громких сенсаций и неожиданностей.

Однако под занавес разразись сразу два скандала в рядах оппозиционных партий. Во-первых, гдовские коммунисты публично обвинили первого секретаря обкома Петра Алексеенко и компанию во лжи, унижении достоинства, поклепе на члена ЦК, бывшего лидера псковских коммунистов Владимира Никитина и прочих прегрешениях.

Как следствие, не менее 9 членов партии вышли из нее, и тем самым громко хлопнули дверью. Их уход актуализировал тему раздрая в областном отделении КПРФ.

Как давно известно, эта организация поделилась на группы — иначе говоря, фракции. Они конфликтуют, обмениваются взаимными обвинениями, пишут жалобы.

Вдобавок происходят разные некрасивые истории — то кандидат от КПРФ Александр Баев на губернаторских выборах палится с фальшивым дипломом, то секретарь обкома Дмитрий Михайлов выпрашивает у властей должность в особой экономической зоне «Моглино» в обмен на отсутствие критики в областном Собрании, то в знак протеста против действий верхушки обкома руководители райкомов слагают свои полномочия и идут на выборы самовыдвиженцами, а не в составе партийной колонны. Всё это и многое другое, разумеется, наносит ущерб репутации КПРФ. «Позорище!» — так сами коммунисты, в частности - один из экс-руководителей, ветеран, бывший зампредседателя областного Собрания Геннадий Бубнов, оценивают происходящее в обкоме.

- Это просто какой-то... позор (из фильма «Собачье сердце»).

Глядя на этот разброд и шатания, наблюдатели делают вывод об абсолютной немощности руководства обкома, и задаются вопросом: а есть ли выход из псковского коммунистического тупика? На взгляд обозревателей, выход тут может быть только один — тотальная зачистка обкома, формирование его из настоящих коммунистов и системный перезапуск. Тут, очевидно, свое слово (пусть и запоздало) должен сказать Центральный комитет партии.

Впрочем, неспокойно сейчас и в рядах основного соперника КПРФ за титул «партии №2» - а это, напомню, одна из главных интриг нынешних выборов. В ЛДПР тоже грянул скандал. Еще в конце августа в одном из псковских политических Telegram-каналов появилось видео, на котором, как пояснялось, себежский координатор ЛДПР Юрий Мягков у офиса псковского «Яблока» вместе с активистом этой партии (как подчеркивалось - иноагентом) грузит в багажник машины свежий тираж предвыборной «яблочной» газеты. Оговорюсь: мы свечку не держали и ничего не утверждаем: что там было на Некрасова, кто там на видео, и вообще происходило ли блокирование себежских либерал-демократов и яблочников, нам доподлинно неизвестно. Однако дальнейшие события подтверждают, что да, видимо, что-то такое там действительно было. А любые альянсы с представителями других политических сил для ЛДПР — страшный грех, тем более - еще и с иноагентом. В общем, координационный совет регионального отделения Либерально-демократической партии принял решение о снятии Мягкова и еще нескольких кандидатов с предвыборной дистанции.

- Набил бы я тебе рыло, да Заратустра не позволяет. Пошел к чертовой матери! (из фильма «12 стульев»).

Решение поддержал президиум Высшего совета партии.

При этом региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков не исключал, что Юрий Мягков может уговорить сняться и некоторых других кандидатов. В принципе они и сами могли так поступить — каждый волен поступать, как ему заблагорассудится. Так или иначе, свои кандидатуры с выборов в Себежском районе в знак протеста сняли 8 человек.

Навредили либерал-демократы сами себе. Как в той присказке, назло маме отморозили уши. А главными бенефициарами в этой истории, как это ни парадоксально, выглядят региональные отделения «Единой России» и «Яблока». Говоря про последних, следует отметить приезд в регион на минувшей неделе председателя партии Николая Рыбакова.

Фото: пресс-служба псковского «Яблока»

В Псковской области он находился два дня, побывал в нескольких муниципальных образованиях, агитировал за кандидатов от псковского «Яблока». И тут следует зафиксировать неожиданность этой муниципальной кампании. Вопреки тенденции, при которой большие федеральные политики — партийные лидеры в Псковскую область в последние годы почти не ездят, в этот раз мы наблюдали два таких визита.

Помимо Николая Рыбакова, приезжал поддержать своих председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, вместе с партийной Лигой женщин проводил масштабный форум. И это, несомненно, пошло региональному отделению ЛДПР на пользу — так считает руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков. Накануне в эфире «ПЛН FM» мы с ним подробно обсудили основные тенденции выборов 2025 года в российских регионах, ход избирательных кампаний в муниципальных образованиях Псковской области, партийные рейтинги, в том числе говорили о социологическом исследовании, проведенном в нашем городе.

Отмечу, что как обычно политолог пришел не с пустыми руками — принес кипу агитационно-пропагандистских материалов, выпущенных кандидатами и партиями. Начиная с АПМ из других регионов (самое любопытное тут — та самая «Битва Вареников» в Томске) и заканчивая псковскими агитматериалами. Их анализ показывает, что наиболее активны и креативны в плане выпуска АПМ и партийных изданий единороссы и яблочники. Видим мы и достаточно качественные материалы ЛДПР и «Справедливой России» (правда, у последней более заметны агитматериалы, выпущенные в федеральном центре, а не в Пскове). Хуже всего, по оценке эксперта, дело обстоит у коммунистов. Их агитационно-пропагандистские материалы - как будто из прошлого века.

Илья Стрелков, руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион»: Это та самая советская верстка, ничего современного. Расчет на тот самый старый электорат КПРФ, который читает газету и пойдет голосовать, возможно, по этому АПМ.

Как бы то ни было, окончательных выводов относительно итогов избирательной кампании не делаем — как принято говорить, вскрытие урн покажет.

Кто победил по итогам муниципальных выборов, кто проиграл, кто набрал очки, а кто их потерял - всё узнаем уже совсем скоро. Голосование стартует в пятницу, 12-го, а завершится в воскресенье, 14 сентября.

Так что, в следующем выпуске нашей программы подведем по горячим следам итоги муниципальных выборов и устроим «разбор полетов». А все новости и комментарии - на сайте ПЛН и в нашем Telegram-канале. Как всегда, Псковская Лента Новостей помогает читателям находится в курсе происходящего и держать руку на пульсе событий.

На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

Источник: Псковская Лента Новостей
