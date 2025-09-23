Псковcкая обл.
Александр Савенко
Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: уроки ЕДГ, навстречу урнам и «100 самых влиятельных»

23.09.2025 15:15|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Итоги единого дня голосования. Как разрешилась, пожалуй, главная интрига избирательной кампании?
И снова - навстречу урнам. Год до парламентских выборов-2026: в партиях начинают подготовку, приходит время запускать обратный отсчет.
Чьи в лесу шишки? ПЛН готовится к старту нового сезона ежегодного проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области».

Минувшая неделя прошла у нас под знаком обсуждения итогов выборов. Кто их только не обсуждал, как только не интерпретировали результаты трехдневного голосования — как у нас в регионе, так и в целом по стране. Потуги некоторых партийцев — например, псковских коммунистов - выдать явные неудачи за успех в духе «Кто молодец? Я молодец!», честно говоря, вызывали только смех. Лучше всяких слов тут говорят цифры. О процентах на муниципальных выборах в Псковской области и полученных партиями депутатских мандатах мы уже достаточно подробно вели разговор неделю назад, а уже после этого были опубликованы и общие цифры по стране. К ним сейчас и обратимся. Как следует из подсчета голосов, отданных за парламентские партии на выборах в региональные законодательные собрания, ЛДПР все-таки обошла КПРФ и стала «партией №2» в стране. В то время как у коммунистов в сумме по регионам всего 444 тысячи голосов, и это почти на 150 тысяч меньше, чем на предыдущих выборах пять лет назад, у либерал-демократов — 464 тысячи. И это больше, чем у них было в 2020-м, и больше, чем у их основного оппонента.

Иллюстрация: газета «Ведомости»

Таким образом, разрешена одна из основных интриг сентябрьских выборов. И тут абсолютно прав оказался председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, который в эксклюзивном интервью ПЛН в ходе визита в Псков в июле этого года заявлял о своей партии как о второй политической силе в стране.

Теперь это подтверждено цифрами. Если у нас в регионе элдэпээровцы во главе с Антоном Минаковым практически догнали областное отделение КПРФ, ведомое то ли первым секретарем обкома Петром Алексеенко, то ли вторым секретарем Дмитрием Михайловым, то в других регионах, где проходили более масштабные кампании, коммунистическая партия проиграла. И тут невозможно не согласиться с теми, кто говорит: при всей относительности понятия «оппозиция» в современной России, следует признать серьезный успех «жириновцев». Прежде всего психологический.

Фото: пресс-служба ЛДПР

Партия все еще в поиске себя и своего места под солнцем после смерти Владимира Жириновского, но на фоне коллег по системной оппозиции именно она выглядит наиболее живой. Особенно - на фоне КПРФ, которая является главным неудачником выборов-2025. Очевидно, что компартия не в силах предложить образ будущего, интересную повестку и актуальные идеи. Как и прежде, она тянет в прошлое. Нежелание что-то менять отразилось и на регионах, в большинстве из которых коммунисты переживают стадию полураспада и аппаратных игрищ в обкомах, погрязли в конфликтах и скандалах, как это происходит, например, в Пскове.

- Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Кошмар (из мультфильма «Винни-Пух и все-все-все»)

Что касается других партий, то по итогам избирательных кампаний в субъектах РФ ухудшили свои показатели эсеры, несколько улучшили «Новые люди» (правда, это в общероссийском масштабе, а в Псковской области они провалились — получили всего один депутатский мандат, притом что на кону их было более 170).

«Единая Россия» получила в целом по стране больше голосов, чем прежде - хотя куда уж больше-то? Как отметил на встрече с однопартийцами (присутствовал на ней и секретарь Псковского регионального отделения, депутат Госдумы Александр Козловский) председатель ЕР Дмитрий Медведев, партийные списки «Единой России» поддержали около 60% избирателей. И практически сразу, можно сказать, через запятую он заговорил о парламентской кампании 26-го года — важнейших выборах и для власти, и для оппозиции. Дескать, надо включиться в подготовку больших выборов.

Напомню, что в нашем регионе в 2026-м параллельно пройдет и кампания по выборам депутатов областного Собрания.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Так что, это облизбиркомовский маскот (проще говоря, талисман) Барсик сделал свое дело — Барсик может отдыхать (как на той, разошедшейся по соцсетям, фотографии), а в партиях пора включать обратный отсчет и начинать подготовку к новым выборам. Псковская Лента Новостей как всегда будет внимательно следить за этим процессом и поможет читателям лучше разобраться в сути происходящего. Теме выборов 2026 года мы посвятим ряд публикаций.

А уже в самое ближайшее время у нас стартует традиционный ежегодный проект «100 самых влиятельных персон Псковской области».

На следующей неделе, с первых чисел октября, мы по многолетней традиции начнем сбор предложений от читателей по конкретным кандидатурам. Так поступаем каждый год, с 2018-го, когда впервые вместе с экспертным сообществом провели исследование и составили рейтинг ста деятелей, оказывающих наибольшее влияние на процессы в политике, общественной жизни и других сферах. Мы стали этим заниматься, естественно, не из любви к чистому искусству, а чтобы сделать политику более открытой, публичной и понятной людям. Так что в октябре, вновь будем выяснять, кто достоин войти в сотню.

Если с прежде присутствовавшими в списке экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной, бывшим первым вице-губернатором Денисом Салием и прочими аутсайдерами всё ясно, то что со многими другими? Кто рискует потерять место в сотне? И, наоборот, кто здесь на новенького, кто укрепил позиции и пошел в рост? Многое в выборе зависит от читателей. Приглашаем вас вновь поучаствовать в этом увлекательном процессе, по итогам которого будет сформирован рейтинг ста наиболее влиятельных персон нашего региона. Повторимся: составление такого списка - не дань моде, а весьма актуальная задача. Вместе с читателями и экспертами мы даем ответы на важные вопросы. Кто имеет влияние в регионе? Кто достиг успехов и является лидером общественного мнения? Кто пользуется авторитетом у жителей?

С 1 октября присылайте в адрес редакции свои предложения, ну а пока - есть время хорошенько всё обдумать. Просьба отнестись серьезно. Барсика не предлагать, а то был у нас в прошлые годы случай — настаивали на включении в рейтинг обозревателя ПЛН Господина Рейтингомера — на том основании, что со своими, всеми обсуждаемыми, обзорами он уж точно оказывает большее влияние на политический процесс, чем многие из списка ста. Отчего и предлагали нам записать в анкету для голосования вымышленного персонажа — нашего штатного правдоруба.

- Заметьте, не я это предложил (из фильма «Покровские ворота»).

Уже через неделю мы вновь возьмемся за эту большую работу, чтобы к Новому году, почти под елочку, выдать свежий рейтинг и результаты исследования.

На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
