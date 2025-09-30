Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: новый полпред, ротация губернаторов и поствыборные страсти

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

В центре нашего внимания сегодня - неделя, на которой в Псковской области взрывали железную дорогу (слава богу, обошлось без жертв), включали отопление (а это у нас теперь и политический фактор, и орудие борьбы с оппонентами), еще проводили первую после парламентских каникул сессию областного Собрания, и вообще много чего происходило. Даже - если верить авторитетным федеральным СМИ - у нас едва не случилось такое, что изменило бы в псковской политике если не всё, то многое. И здесь следует отметить, что в российском руководстве сейчас происходят перемены и перестановки. Продолжаются ротационные процессы и в корпусе глав регионов. Назначения получают те, кто прошел «школу губернаторов», - напомню, что программа развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления на базе РАНХиГС была запущена с 2017 года, после того как внутриполитический блок Кремля возглавил Сергей Кириенко. С тех пор выпустились шесть потоков. Так что, наверняка впереди новые назначения. Как считают эксперты из известного исследовательского центра «Минченко консалтинг», перед выборами 2026 года могут смениться главы аж семи субъектов РФ. О них мы сегодня еще скажем, а один из региональных руководителей - губернатор Тверской области Игорь Руденя - накануне был переброшен на новое направление. Президент России Владимир Путин назначил его полпредом в Северо-Западном федеральном округе, вместо ставшего Генпрокурором Александра Гуцана.

Смотрите также Игорь Руденя назначен полномочным представителем президента в СЗФО

Как отмечают по горячим следам эксперты, впервые за долгие годы на пост полпреда президента назначен действующий губернатор, а не представитель когорты силовиков. Недолгую, чуть больше года, карьеру на посту полпреда в СЗФО экс-губернатора Калининградской области Николая Цуканова - в расчет не берем.

Как сообщили за пару дней до назначения Рудени авторитетные федеральные СМИ со ссылкой на собственные источники, в тройку потенциальных кандидатов на пост полпреда входил и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В карьере Игоря Рудени, до назначения в Тверь в 2016-м занимавшего высокие посты - замминистра сельского хозяйства и заместителя полпреда в Центральном федеральном округе, несложно увидеть параллели с тем, как она сложилась у губернатора Псковской области. До того, как президент в 2017-м назначил Михаила Ведерникова исполняющим обязанности главы нашего региона, он также был заместителем полпреда в Северо-Западном федеральном округе.

Новость о вхождении псковского губернатора в «шорт-лист претендентов» местная политическая тусовка активно обсуждала пару дней, в очередной раз отмечая, что губернатор у нас - не просто высшее должностное лицо, а человек, который определяет всю конфигурацию региональной политической модели, и смена руководителей региона у нас - это всегда смена эпох. Мы на Псковской Ленте Новостей этот информационный вброс (пусть и в авторитетных федеральных СМИ) специально никак не комментировали, дождались указа и говорим сегодня не столько о персоналиях, сколько о тенденциях и трендах. Поступили так еще и потому, что хорошо помним, сколько подобных слухов циркулировало, скажем, в бытность губернатором Андрея Турчака - куда его у нас только не «отправляли» (губернатором в Санкт-Петербург, руководителем Росмолодежи и т. д.). Особенно - в последние годы продолжительного периода нахождения на посту руководителя Псковской области (больше восьми с половиной лет регионом у нас руководил только Турчак). К слову, в октябре Михаил Ведерников также отметит восьмилетие с момента начала работы в Пскове, сейчас подходит к середине его второй губернаторский срок. Сам факт включения псковского губернатора в короткий список кандидатов на пост полпреда в СЗФО, на наш взгляд, свидетельствует о его достаточно высоких позициях, потенциале и перспективах продолжения профессиональной карьеры на федеральном уровне.

Теперь к другим темам.

Сегодня в выпуске:

«Мы расслабились, а кто-то обнаглел». Как в Псковской области подводили итоги Единого дня голосования-2025 и кто с кем схлестнулся в заочной дискуссии.

Чем объясняется невысокая явка? Видят ли люди в институте выборов способ что-то изменить во власти и насколько им интересна (ну или, наоборот, неинтересна) повестка оппозиции?

Перед стартом парламентской кампании. Партийные съезды, форумы и «хорошо забытое старое» - Жириновский, вернее, блок его имени возвращается.

На минувшей неделе в регионе продолжилось подведение итогов муниципальной избирательной кампании. И тут мы наблюдаем нечто новенькое - я про заочную дискуссию лидеров псковских отделений оппозиционных партий и главы облизбиркома. На первой после каникул сессии областного Собрания депутат, председатель реготделения «Справедливой России» Олег Брячак с парламентской трибуны поделился своим мнением о, скажем так, странностях сентябрьских выборов. Мол, эсеров 4 тысячи человек, а в Псковском районе они не получили ни одного депутатского мандата, в отличие от едва заметной «Родины». В Палкинском районе отмечен запредельно высокий уровень голосования на дому - отчего бы это? Ну и т. д.

Как общий вывод: «Мы, оппозиционные партии, расслабились, доверились избирательной комиссии, а кто-то просто обнаглел, начал манипулировать и играть в нехорошие технологии». «Я хочу предупредить, что на выборах в областное Собрание мы такой ошибки не допустим, - грозно пообещал эсер. - Мы будем на каждом участке фиксировать все нарушения, выкладывать в социальные сети, писать заявления в прокуратуру и полицию».

Публичный спич Олега Брячака ожидаемо не остался незамеченным в облизбиркоме. Ответил председатель комиссии Игорь Сопов, и тоже публично - прежде всего порекомендовал обратиться за статистикой в областную Избирательную комиссию, мол, она всегда предоставит достоверную информацию, не вызывающую вопросов.

Ну а далее - по пунктам с конкретными показателями «главный по выборам» прокомментировал заявление эсера. Я не буду сейчас пересказывать все изложенные факты и цифры, при желании вы без труда найдете их на сайте Псковской Ленты Новостей.

Смотрите также Игорь Сопов прокомментировал заявление Олега Брячака о несправедливости итогов выборов

Отмечу лишь, что Игорь Сопов рассказал: от кандидатов-эсеров в адрес избирательных комиссий ни одной жалобы или обращения за всё время проведения кампании не поступало. Также не поступало и жалоб от наблюдателей, так как ни одного наблюдателя партия в этом году... не назначала.

- Ничего не понимаю! (из мультфильма «Следствие веду Колобки»)

Пока мы тут размышляли, с чего бы эсер, который все последние годы поддерживает губернатора, по нашему мнению, действует на подыгрыше у власти и лишь имитирует работу лидера отделения вроде как оппозиционной партии, вдруг обрушился на избирком - подоспели новые откровения. Это псковские коммунисты в муках определялись, как им относиться к печальным для них итогам выборов. То ли пытаться и дальше делать хорошую мину при неважной игре, то ли все-таки признать неудачу.

В итоге вышло как обычно у псковских коммунистов - ни два ни полтора - то ли они махают кулаками после драки, то ли посыпают голову пеплом.

С одной стороны, в обкоме КПРФ запоздало признали итоги выборов неудовлетворительными для себя, что и понятно - за кандидатов-коммунистов проголосовало аж на треть меньше избирателей в сравнении с предыдущими аналогичными выборами, в ряде районов партия откатилась на 4-е место.

- Это просто какой-то позор (из фильма «Собачье сердце»)

С другой стороны, в обкоме вновь заговорили про некие изменения избирательного законодательства (правда, про это не очень понятно), дальше - про трёхдневное, выездное и дистанционное электронное голосование, которое - цитирую пресс-релиз обкома - «использовалось партией власти для невозможности полноценного контроля за ходом голосования».

Фото: пресс-служба Псковского областного отделения КПРФ

И еще вывод от КПРФ - «избиратели проголосовали ногами против власти». На что в очередной раз приходится повториться: да, невысокая явка - и у нас, и за границей тоже - объясняется тем, что многие сейчас не верят в институт выборов, как механизм перемен во власти. Люди считают, что всё предрешено и особого смысла голосовать нет. Но ведь есть и другие причины, и о них мы тоже неоднократно говорили - если оппозиция вялая, блеклая, никакая, то результаты на выборах у нее соответствующие. Как только она хорошо подготовится к выборам, найдет нормальных кандидатов, аккумулирует ресурсы, выпустит качественные агитационно-пропагандистские материалы - тогда и результат соответствующий, мы в Псковской области это не раз наблюдали. Ну а сейчас всё только на словах: мол, если бы не то, если бы не это, то мы такой результат показали бы!

- В прошлом году мы, знаешь, ого-го! (из фильма «Убить дракона»)

Завершая эту тему, отмечу, что на днях итоги выборов глава облизбиркома Игорь Сопов обсудил с губернатором Михаилом Ведерниковым, получил от него положительную оценку работы, ну а сам губернатор намедни получил оценку от экспертов уже упомянутого сегодня холдинга «Минченко консалтинг». В очередном рейтинге устойчивости глав субъектов РФ «Госсовет 2.0». политологи вновь отнесли главу Псковской области в «зеленую зону» - это руководители с максимальной устойчивостью. При этом эксперты пришли к выводу, что сразу семи региональным главам - губернаторам Вологодской, Запорожской, Самарской и Ульяновской областей, а также руководителям Дагестана, Северной Осетии и Хакасии - грозит отставка перед выборами 2026-го. Что касается избирательных кампаний следующего года, то, напомню, в сентябре пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Зарегистрировать своих кандидатов без сбора подписей смогут 12 политических партий. Согласно актуальной социологии, прямо сейчас в новый созыв нижней палаты проходят четыре думские партии из пяти. Что же касается непарламентских сил, то они едва ли могут рассчитывать даже на 3% голосов, обеспечивающих госфинансирование, считают эксперты.

Так или иначе, процесс подготовки к важнейшим выборам уже стартовал. Это касается прежде всего наших традиционных партий. Не далее как на минувшей неделе собирались единороссы, они обсуждали необходимость активного включения в партийную работу общественников, членов НКО, так называемого «третьего сектора». Как отмечает «Коммерсант», «думская кампания может оказаться непростой, предупреждают в партии: «донбасский консенсус» когда-то закончится, да и замалчивание проблем не может продолжаться вечно. Поэтому в трудный момент именно общественники должны взять на себя функцию социального демпфера между государством и обществом, считают в ЕР».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения ЛДПР

Тем временем регионального координатора ЛДПР Антона Минакова однопартийцы избрали делегатом на съезд.

Посвященный выборам в Госдуму форум пройдет в этот четверг, а уже на следующий день состоится учредительное собрание общероссийского общественного движения «Блок Жириновского».

Как считают политологи и авторы политических телеграм-каналов, возрождение блока, созданного перед выборами в 1999-м, – это правильный технологический ход, который поможет ЛДПР получить дополнительные голоса за счет привязки к имени покойного основателя партии. Поскольку избирательные блоки не могут участвовать в избирательных кампаниях, то имя Владимира Жириновского, чей 80-летний юбилей будет отмечаться в следующем году, в бюллетень на думской кампании не попадет, но блок позволит партии быть на слуху в ходе предвыборной кампании и ассоциироваться непосредственно со своим вождем.

Псковская Лента Новостей продолжит внимательно следить за этим и многоми другими процессами политической жизни.

А уже завтра мы начинаем сбор предложений в рамках нового сезона ежегодного проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области».

Давайте вместе займемся этим увлекательным занятием и сформируем новый рейтинг. Следите за публикациями на сайте, в социальных сетях и в нашем телеграм-канале - не пропустите объявлений.

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!