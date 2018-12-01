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Приобрести с выгодой яркий и энергичный Ford EcoSport предлагают в «Эльва Моторс»

До 31 января 2019 года в автоцентре «Эльва Моторс» можно приобрести автомобиль Ford EcoSport c выгодой до 155 000 рублей1.

Эксперты отмечают, что Ford EcoSport удивляет не только эксплуатационными параметрами, но и довольно дерзкими дизайнерскими решениями, а компактность этого автомобиля играет на руку в условиях дефицита городской парковочной площади: найти место для небольшого кроссовера не так сложно.

В первую очередь стоит отметить управляемость автомобиля: легкий руль удобен в городе и на бездорожье. Да и тормоза у Ford вновь порадовали - отличная работа при барабанах сзади, все та же чуткая педаль - в эффективности торможения не сомневаешься.

Отличная геометрическая проходимость Ford EcoSport позволяет легко преодолевать бордюры, а динамичная связка двигатель-коробка позволяет чувствовать себя одинаково комфортно как в городе, так и на бездорожье. Благодаря коротким свесам и большому клиренсу можно проделать внушительный путь даже по лесной разбитой дороге - 200-миллиметрового клиренса для этого достаточно.

Внутренняя отделка тоже выполнена очень добротно, а рулевое колесо управления уже обтянуто натуральной кожей. В центре панели – опять же фирменная разработка компании Ford - пульт мультимедийной системы Sync.

Отдельного упоминания достойна даже ручка для открывания багажника, которая замаскирована в EcoSport в правый задний габаритный фонарь. Открывается пятая дверь, как на породистых внедорожниках - вбок, причем в левую сторону, делая доступ в багажное отделение безопасным.

Само багажное отделение небольшое, всего 310 литров, но благодаря изменяемому углу наклона спинок заднего ряда в него помещается даже детская коляска с люлькой.

Можно не сомневаться, что Ford EcoSport подарит своему обладателю настоящее удовольствие от вождения!

Адрес: Псков, ул. Л. Поземского, 111, тел. 8 (8112) 44-11-11.

www.alva-pskov.ru

1 Размер максимальной выгоды рассчитан с учетом всех действующих маркетинговых программ дистрибьютора «Форд Соллерс Холдинг», а также с учетом дополнительной денежной выгоды от автоцентра «Эльва». Акция ограничена и действует до 31 января 2019 года.