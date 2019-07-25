Почему стоит вложиться в Nissan?

Автомобили японских брендов заслуженно привлекают внимание широкой аудитории автолюбителей, в том числе в России.
На этом достижения Nissan, который собирает автомобили уже почти 100 лет, не заканчиваются. Производитель активно продвигает свои модели на американском рынке, выпуская миллион автомобилей в год и тесня местных гигантов вроде General Motors. Он же стал первым азиатским брендом, который сумел дважды взять титул «Лучшего автомобиля в Европе».
Широкий ассортимент моделей и комплектаций
То, что производитель и его 20 заводов по всему миру нацелены на клиентов с разными потребностями и платежеспособностью, в первую очередь говорит широкий модельный ряд. Он каждый год пополняется и расширяется.
Это и элегантные кроссоверы, причем компактные, это и мощные проходимые внедорожники, экономичные седаны и машины представительского класса. А чего стоят электромобили – Nissan одним из первых на практике начал реализацию перспективного направления.
Получить подробную информацию о комплектациях и актуальной стоимости вы можете на сайте официального дилера.
Высокий уровень практичности надежности
Японские автомобили не просто так считаются лучшими. У них действительно высокие показатели надежности всех узлов, электроники, корпуса. И Nissan в этом отношении давно завоевал репутацию производителя всесторонне качественных автомобилей.
В то же время автомобили Nissan легко обслуживать – у бренда есть официальные сервисные центры почти во всех городах, а стоимость автозапчастей находится на относительно доступном уровне.
Хорошее оснащение и внешний вид
Даже у автомобилей Nissan бюджетного сегмента и в базовых комплектациях уделено внимание безопасности и комфорту вождения. А если говорить о топовых моделях последних лет, то здесь оснащение еще и инновационное – бортовые компьютеры и умные системы-ассистенты не редкость.
Внешний вид автомобилей – не последняя черта, на которую смотрят автомобилисты. Nissan разработал свой фирменный стиль, и даже модели автомобилей прошлых лет до сих пор приковывают взгляды других водителей на дороге.
При поддержке сайта официального дилера Nissan в России https://carso.ru/nissan