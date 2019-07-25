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Почему стоит вложиться в Nissan?

Автомобили японских брендов заслуженно привлекают внимание широкой аудитории автолюбителей, в том числе в России.

Наибольшим спросом на территории нашей страны среди «японцев» пользуются автомобили Nissan. У себя на родине производитель тоже не обделен вниманием - он входит в тройку крупнейших национальных автоконцернов.

На этом достижения Nissan, который собирает автомобили уже почти 100 лет, не заканчиваются. Производитель активно продвигает свои модели на американском рынке, выпуская миллион автомобилей в год и тесня местных гигантов вроде General Motors. Он же стал первым азиатским брендом, который сумел дважды взять титул «Лучшего автомобиля в Европе».

Широкий ассортимент моделей и комплектаций

То, что производитель и его 20 заводов по всему миру нацелены на клиентов с разными потребностями и платежеспособностью, в первую очередь говорит широкий модельный ряд. Он каждый год пополняется и расширяется.

Это и элегантные кроссоверы, причем компактные, это и мощные проходимые внедорожники, экономичные седаны и машины представительского класса. А чего стоят электромобили – Nissan одним из первых на практике начал реализацию перспективного направления.

Получить подробную информацию о комплектациях и актуальной стоимости вы можете на сайте официального дилера.

Высокий уровень практичности надежности

Японские автомобили не просто так считаются лучшими. У них действительно высокие показатели надежности всех узлов, электроники, корпуса. И Nissan в этом отношении давно завоевал репутацию производителя всесторонне качественных автомобилей.

В то же время автомобили Nissan легко обслуживать – у бренда есть официальные сервисные центры почти во всех городах, а стоимость автозапчастей находится на относительно доступном уровне.

Хорошее оснащение и внешний вид

Даже у автомобилей Nissan бюджетного сегмента и в базовых комплектациях уделено внимание безопасности и комфорту вождения. А если говорить о топовых моделях последних лет, то здесь оснащение еще и инновационное – бортовые компьютеры и умные системы-ассистенты не редкость.

Внешний вид автомобилей – не последняя черта, на которую смотрят автомобилисты. Nissan разработал свой фирменный стиль, и даже модели автомобилей прошлых лет до сих пор приковывают взгляды других водителей на дороге.

При поддержке сайта официального дилера Nissan в России https://carso.ru/nissan