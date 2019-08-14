Псков-Лада дарит пенсионерам скидки на услуги сервиса

До конца сентября в сервисном центре «Псков-Лада» действует уникальная акция – скидки 25% при предъявлении пенсионного удостоверения.
Скидка распространяется на любые услуги сервисного центра, будь то техническое обслуживание, диагностика, ремонт, а также на запасные части для автомобиля.
Сервисный центр «Псков-Лада» работает с 09.00 до 21.00 без перерывов и выходных. Скрасить ожидание во время ремонта Вашего автомобиля поможет бесплатный, вкусный кофе и быстрый Wi-Fi.
Узнать подробности акций и записаться на ремонт можно по телефону: (8112) 70-01-70. Официальный дилер «Псков-Лада» Псков, Леона Поземского, 112, pskov.lada.ru, телефон: (8112) 70-01-70.