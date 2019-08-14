Псков-Лада объявляет распродажу выходного дня

Только 26 и 27 октября у официального дилера «Псков-Лада» пройдет распродажа выходного дня.
Скидка 5% от рекомендованной розничной цены завода-производителя на 35 автомобилей.
В акции участвуют следующие автомобили:
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- XTA219010L0644493-Classic Optima
- XTA219410L0161456- Comfort
- XTA219410L0163025-Classic
- XTA219210L0163017-Classic
- XTA219120L0350954 - AT "CLUB"
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- XTAGFL110LY370782-Classic
- XTAGFL110LY370784-Classic
- XTAGFL110LY370778-Classic A/C
- XTAGFL110LY370786-Comfort
- XTAGFL110LY370806-Comfort
- XTAGFL110LY370772-Comfort Image
- XTAGFL110LY358500-Comfort Multimedia
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- XTAGFK110LY371091-Luxe Multimedia
- XTAGFK330LY354566-Luxe Prestige
- XTAGFK330LY366822-Luxe Prestige
- XTAGFK330LY371100-Luxe Prestige
- XTAGFK330LY371102-Luxe Prestige
- XTAGFK330LY371106-Luxe Prestige
- XTAGFK330LY371108-Luxe Prestige
- XTAGFK330LY371110-Luxe Prestige
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- XTAGFK110LY371022-Luxe Prestige
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- XTAGAB110L1248348- Comfort AC
- XTAGAB110L1248383-Classic AC
- XTAGAB110L1253138- "CLUB"
- XTAGAB440L1247124-XRAY Cross AT
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LADA Largus
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- XTAKS035LL1245090-Largus 5 мест "Classic"
- XTAKS035LL1245160-Largus 5 мест "Classic AC"
- XTAKS035LL1245178-Largus 5 мест "Classic АС"
- XTAKS035LL1248239-Largus 5 мест "Classic"
- XTAKS045LL1245118-Largus 5 мест "Comfort"
- XTAKS045LL1245033-Cross 5 мест
- XTAKS045LL1248275-Cross 5 мест
- XTARS045LL1255989-Cross 7 мест
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LADA 4x4
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- XTA212140L2368653-Luxe Кондиционер
- XTA212140L2373722- Luxe Кондиционер
«Псков-Лада» работает с 09.00 до 21.00 без перерывов и выходных
Узнать подробности акции и забронировать свой автомобиль можно по номеру: (8112) 70-10-70
Официальный дилер «Псков-Лада»
Псков, Леона Поземского, 112
pskov.lada.ru
т. (8112) 70-10-70