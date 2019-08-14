Псков-Лада объявляет антикризисную распродажу, которая продлится только до 23 марта. Всего в распродаже участвуют 15 автомобилей с прямой скидкой от дилера по самой низкой цене.
В акции участвуют следующие автомобили:
LADA Granta:
LADA Vesta:
LADA XRAY:
LADA Largus:
LADA 4x4:
«Псков-Лада» работает с 09.00 до 21.00 без перерывов и выходных.
Скрасить ожидание во время ремонта Вашего автомобиля поможет бесплатный, вкусный кофе и быстрый Wi-Fi.
Узнать подробности акции и забронировать свой автомобиль можно по номеру:
(8112) 70-10-70
Официальный дилер «Псков-Лада»
Псков, Леона Поземского, 112.
телефон: (8112) 70-10-70.