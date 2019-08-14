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Псков-Лада объявляет антикризисную распродажу

Псков-Лада объявляет антикризисную распродажу, которая продлится только до 23 марта. Всего в распродаже участвуют 15 автомобилей с прямой скидкой от дилера по самой низкой цене.

В акции участвуют следующие автомобили:



LADA Granta:

XTA219110L0365096

XTA219110L0365036

XTA219010L0685169

XTA219010L0690247

XTA219010L0690240

XTA219010L0690252

LADA Vesta:

XTAGFL440LY418744

XTAGFL440LY416969

XTAGFL110LY413426

XTAGFL110LY421467

XTAGFK440LY417494

XTAGFK440LY419190

XTAGFK330LY431124

XTAGFK110LY431099

LADA XRAY:

XTAGAB110L1284911

LADA Largus:

XTAKS035LL1277999

XTAKS035LL1284938

LADA 4x4:

XTA212140L2381892

XTA212140L2389867



«Псков-Лада» работает с 09.00 до 21.00 без перерывов и выходных.

Скрасить ожидание во время ремонта Вашего автомобиля поможет бесплатный, вкусный кофе и быстрый Wi-Fi.

Узнать подробности акции и забронировать свой автомобиль можно по номеру:

(8112) 70-10-70



Официальный дилер «Псков-Лада»

Псков, Леона Поземского, 112.

pskov.lada.ru

телефон: (8112) 70-10-70.