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Семейство BMW ждет несколько пополнений

В текущем году концерн BMW планирует расширить линейку автомобилей М-серии, которая пополнится купе М4 и седаном M3. Первый поступит на российский рынок весной, второй — в середине лета. Еще одной новинкой 2021 года станет BMW M5 CS, но предварительную дату старта предзаказов официальные дилеры пока не называют.

Первые новинки 2021

Новое поколение седана M3 и купе M4 компания показала еще в сентябре 2020 года. Модели получили трехлитровый шестицилиндровый турбированный двигатель мощностью 480 л. с. в базовой комплектации. В версии Competition мощность увеличена до 510 л. с. Двигатель работает в паре с 6- ступенчатой МКП или 8-ступенчатым автоматом.

Фото bmw.ru

Российским покупателям будут доступны только авто в версии Competition с восьмиступенчатой коробкой передач M Steptronic. Купе М4 можно будет приобрести с задним или полным приводом; БМВ M3 Competition будет продаваться только в полноприводном исполнении. Уже известна начальная стоимость BMW М4 Competition: она составит 7,09 млн рублей.

Последний новичок прошлого года

Фото bmw-avangard.ru

В декабре официальный дилер начал продажу обновленного BMW 5 серии. Седан бизнес-класса предлагается с бензиновыми и дизельными двигателями, с 8-ступенчатой АКПП Steptronic по цене от 3,8 млн рублей. За эту цену в «BMW Авто Авангард» доступен BMW 520d xDrive Business с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 190 л. с. с полным приводом. В стандартное оборудование входит:

17" легкосплавные диски V-spoke,

подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, обогрев рулевого колеса;

расширенный пакет зеркал заднего вида;

система управления дальним светом;

автоматический привод крышки багажника;

сервисы BMW ConnectedDrive, пакет Connected Professional.

Электрический кроссовер BMW iX

BMW iX был представлен в конце осени прошлого года, но в текущем году его продажи в России еще не начнутся. Электрический кроссовер имеет запас хода в 600 км благодаря облегченной конструкции из алюминия, стали и карбона. Литий-ионная батарея на 100 кВт/ч поддерживает быструю зарядку: за 10 минут автомобиль успеет зарядиться для 120 км пробега. Система рекуперации увеличивает запас хода. Два электромотора обеспечивают электрокару мощность в 503 л. с. BMW iX получил панорамную стеклянную крышу переменной прозрачности, узкие сдвоенные фары, проекционный дисплей, новое шестиугольное рулевое колесо, множество сенсорных поверхностей, которые пришли на замену традиционным кнопкам. Производство авто стартует в 2021 году; на российский рынок кроссовер приедет в 2022 году.