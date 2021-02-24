Новая «Шкода Октавия» меняет представление об идеальном автомобиле. ВИДЕООБЗОР

«Шкода Октавия» - это сердце бренда «Шкода». Поэтому каждый ее выход — это целое событие. Этот автомобиль задает тренды, он суперпопулярен на всех рынках, а в России особенно.
Многие конкуренты и близко не могут что-то противопоставить, совместив комфорт и управление, чувство автомобиля и его динамику и при этом экономичность.
В рамках уникального проекта Дни «Шкода Октавия», автообозреватели Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин и Майк Миханзон протестировали абсолютно новую «Шкода Октавия» и рассказали об основных преимуществах автомобиля.
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Кузов увеличился в длине, машина уже уверенно стремится в D-класс, кузов имеет обилие граней, обеспечивая гармоничность экстерьера. Матричная светодиодная оптика, светодиодные противотуманные фары и задние фонари, уникальный дизайн экстерьера и интерьера, еще более просторный салон и вместительный багажник, экран мультимедийной системы 10", самые современные электронные системы безопасности и высокотехнологичные ассистенты, а также фирменные решения Simply Clever.
Особо хочется отметить багажник. В «Шкоде» он всегда был рекордно большим. А в новой «Шкода Октавия» он увеличился еще на 10 литров и составляет 578 литров!
«Шкода Октавия» — это прорыв не только в области дизайна, но и технологий. А еще в этом автомобиле возникает чувство домашнего уюта, который хочется разделить с самыми близкими людьми!
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О том, как новая «Шкода Октавия» меняет представление об идеальном автомобиле, смотрите в нашем видео!
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Абсолютно новая «Шкода Октавия» - в салоне официального дилера «Шкода» «Автотим Псков».
«Автотим Псков» ждет вас ежедневно с 9.00 до 21.00
Телефон: 8 (8112) 44 11 11, Автоцентр АВТОТИМ ПСКОВ.
Псков, ул.Леона Поземского, д.111