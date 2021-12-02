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Приобрести автомобиль Škoda на Новый год предлагают псковичам

С наступлением праздников каждый из нас хотя бы раз задумывался над своей самой заветной мечтой. Исполнилось ли ваше новогоднее желание, загаданное в прошлом году под бой курантов и вспышки фейерверков? Чтобы воплотить желаемое и встретить 2022 год с новой Škoda, не откладывайте визит в дилерский центр «Автотим Псков».

До 31 декабря в дилерском центре «Автотим Псков» действуют праздничные условия для клиентов:

Индивидуальный подбор новой Škoda с учетом ваших предпочтений — из автомобилей в наличии и под заказ.⠀

Новогодние подарки каждому покупателю.

Особые условия при приеме в зачет вашего автомобиля по программе trade-in и привлекательные программы страхования.⠀

Время чудес пришло!

Дилерский центр «Автотим Псков» ждет вас ежедневно с 9:00 до 20:00 для получения максимально выгодных условий на покупку автомобиля!

Подробности можно узнать по телефону: 8(8112) 44-11-11. Адрес: Псков, улица Леона Поземского, 111. Официальный сайт: https://alva-skoda.ru/.

Источник: Автотим Псков