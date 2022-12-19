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АвтоМир / Автомобили

В России прогнозируют снижение доли автомашин европейского производства

18.01.2023 14:51|ПсковКомментариев: 0

Автомобили европейских брендов попадают в РФ по параллельному импорту. Однако их стоимость вырастает. Эксперт Олег Амиров заявил, что в бюджетном сегменте авторынка РФ рост стоимости машин может обернуться ощутимым снижением спроса.

Аналоги начнут искать среди китайских машин. Они будут стоить дешевле, а комплектация будет более богатой. Подорожавшие европейские модели не будут пользоваться спросом. Со временем они исчезнут из автосалонов. Машины премиум-класса из Европы продолжат активно возить по параллельному импорту, сообщает RuNews24.

При этом объемы таких поставок будут ниже, чем если бы все это делалось официально.

Амиров подчеркнул, что Mercedes, Audi, BMW, Porsche и машины других премиальных марок из Европы состоятельные россияне продолжат покупать. Бюджетные европейские модели уступят место автомобилям из Китая и Ирана.

Теги: #Россия #автомобили
Источник: Псковская Лента Новостей
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