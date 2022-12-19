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Аналитики назвали расходы россиян в декабре на покупку новых автомобилей

Россияне в декабре потратили на новые автомобили около 135 млрд рублей, около половины этих трат пришлось на транспортные средства из Китая, указано в совместном исследовании «Открытие авто» и аналитического агентства «Автостат».

«В декабре 2022 года в РФ было куплено 19,9 тыс. новых легковых машин китайских марок. В общей сложности на них ушло 58,7 млрд рублей - больше, чем на какие-либо другие автомобили. Траты на бренды из Поднебесной составили 44% всей финансовой емкости российского рынка, емкость которого в целом составила 135 млрд рублей», - говорится в исследовании.

При этом в количественном выражении «китайцы» уступают только отечественным машинам, которые в декабре разошлись тиражом в 21 тыс. единиц. А вот потрачено на их покупку было 19,8 млрд рублей, что составляет 15% всех денег. По этому показателю российские бренды даже уступили европейским (21,1 млрд рублей и доля - 16%), но зато немного опередили "корейцев" (19,5 млрд рублей, доля - 14%). В то же время по объемам покупок европейские и корейские машины не дотягивают даже до 10 тыс. единиц, сообщает ТАСС.

Оставшиеся 10% как в объемах рынка, так и в финансовой емкости приходится на легковые автомобили японских и американских марок. Причем результаты последних в разы меньше.

Доля премиальных машин в структуре затрат составила 15% от финансовой емкости рынка. Всего россияне купили в декабре 2,1 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента, потратив на это 19,6 млрд рублей.