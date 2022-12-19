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«АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом краски

«АвтоВАЗ» столкнулся с временной нехваткой лакокрасочных материалов. Проблему подтверждают и опрошенные дилеры марки: по их словам, сейчас автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта», говорят они.

Как сообщили «Ведомостям», представитель автоконцерна благодарен поддержке в этом вопросе, которую компания получает со стороны профильного министерства. На данный момент отечественная компания находится в постоянном контакте с поставщиками, чтобы наладить регулярные поставки. Доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта», утверждают дилеры.

С ноября-декабря 2022 года «АвтоВАЗ» начал красить автомобили линейки Granta в два цвета — черный и белый, отмечает топ-менеджер одного из региональных дилеров марки. По его словам, сейчас Niva Legend, Travel и Bronto доступны в темно-зеленом цвете, коммерческие Lada — в белом.