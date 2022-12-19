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В автосалонах России закончились Lada Vesta

Автомобили Lada Vesta в целом закончились в российских дилерских центрах, поставки модели ожидаются в марте-апреле, сообщили опрошенные представители отрасли.

Производство Lada Vesta было приостановлено еще весной 2022 года из-за проблем с комплектующими. Тогда модель выпускалась в Ижевске, в августе «АвтоВАЗ» принял решение о переносе производства на основную площадку в Тольятти. По словам президента компании Максима Соколова, производство модели планируется возобновить в марте - причем обновленной версии Lada Vesta NG, но пока в комплектации с механической коробкой передач, пишет РИА Новости.

«Автомобилей Lada Vesta в целом в дилерских центрах не осталось. Однако не исключаем, что в некоторых автосалонах могут быть единичные экземпляры», - сообщили изданию в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Автомобили поступали в дилерские центры бренда весной 2022 года. Последнее поступление было в июне прошедшего года. В июле был продан последний автомобиль этой модели.