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Москва передаст регионам три тысячи автомобилей «Москвич» для такси и каршеринга

Мэрия Москвы решила выделить 3 тысячи автомобилей «Москвич» для передачи в регионы страны для служб такси и каршеринга, сообщил мэр города Сергей Собянин. Поставки намечаются уже на ближайшее время.

В 2023 году город планирует выпустить 50 тысяч «Москвичей», из которых 10 тысяч будут с электродвигателем, отметил «Интерфакс».

По его данным, для московского рынка такси и каршеринга требуется от 30 тысяч до 40 тысяч новых машин в год, перезапущенное производство на заводе «Москвич» позволит обеспечить эту потребность.

«Возрождение завода "Москвич" - большой вклад в развитие московского кластера электромобилестроения, что обеспечит создание около 40 тысяч рабочих мест», - написал Собянин.

Историческим брендом «Москвич» весной 2022 года был назван завод ЗАО «Рено Россия», который французская группа Renault передала правительству Москвы. В мае стало известно, что на этом предприятии решили наладить выпуск и электромобилей, а Собянин объявил, что завод вместе с «КАМАЗом» будет выпускать автомобили под брендом «Москвич».