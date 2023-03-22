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Эксперт предупредил о вреде тополиного пуха для двигателя автомобиля

В период, когда зацветает множество растений, на деревьях появляются листья, а птицы становятся намного активнее, чем в холодное время года, лакокрасочное покрытие автомобиля подвергается дополнительным рискам. В частности, тополиные почки и птичий помет могут серьезно навредить машине, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Пыльца не доставляет особых проблем с технической стороны. Но если в салон попадает много пыльцы, а машина эксплуатируется в закрытом состоянии (с закрытыми окнами или люком – ред.), значит, у вас некачественный салонный фильтр, и его надо заменить. А вот тополиные почки и птичьи экскременты способны существенно повредить автомобиль, они практически вклеиваются в структуру лака. Почки можно оттереть по большому счету только нашатырным спиртом, в случае с птичьими экскрементами дело может дойти до полировки лакокрасочного покрытия», – приводит слова Шапарина радио Sputnik.

Эксперт рекомендует использовать специальные средства для защиты кузова от загрязнения, например, воск или керамическое покрытие.

Пух тополей и одуванчиков, в свою очередь, может стать причиной поломки двигателя, продолжил он.

«Скоро появится много тополиного пуха, а он создает большую проблему для системы охлаждения автомобиля – забивается в радиатор. У одуванчиков пуха меньше, он не такой плотный, поэтому с ним сложностей меньше. На мощных спортивных машинах радиаторы нужно чистить раз в сезон со снятием. Другие машины можно чистить паром. Но делать это обязательно нужно, потому что между радиатором кондиционера и радиатором основным образуется "шуба" из пуха. Прямое следствие – перегрев. Это может закончиться катастрофой для автомобиля: закипит антифриз, перегреется масло, дело может закончиться капитальным ремонтом двигателя. Это фатальная история», – предупредил Шапарин.

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