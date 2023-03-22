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Мужчину в Великих Луках лишили автомобиля за нетрезвое вождение

Автомобиль 44-летнего мужчины, который попался полиции в Великих Луках на нетрезвом вождении, конфисковали в доход государства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Вечером 19 февраля мужчину остановили сотрудники полиции. Водитель отказался проходить освидетельствование, так как понимал, что будет установлено состояние алкогольного опьянения. При этом ранее его уже подвергали административному наказанию за нетрезвое вождение.

Суд признал мужчину виновным, ему назначили наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Транспортное средство, принадлежащее подсудимому и использованное им при совершении преступления, конфисковали в доход государства.

Приговор в законную силу пока не вступил.