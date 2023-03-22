АвтоМир / Автомобили

Судят ли россияне о новом знакомом по его автомобилю, выяснили аналитики

Большинству россиян важно, чтобы у нового знакомого был автомобиль, показал результат опроса каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и агентства A2:Research.

Согласно опросу, 59% граждан судят о человеке по его автомашине. При этом 31% респондентов обращает внимание на стоимость автомобиля, 25% — на порядок в салоне и состояние транспортного средства. Для 23% участников опроса значима актуальность модели, а для 17% — марка. И лишь 16% учитывают: находится ли автомобиль в собственности нового знакомого или нет, пишет «Федеральное агентство новостей».

Также 39% россиян считают, что стильный автомобиль может сделать хозяина более сексуальным. Около четверти опрошенных сомневаются, что машина может делать человека привлекательнее.

Аналитики выяснили, что 51% собеседников обращают внимание на внешний вид спикера, а 28% — наблюдают за поведением человека. Для 21% опрошенных важно умение человека преподносить себя.