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Chery Tiggo 7 Pro Max: надежный вариант для активной жизни

Какой автомобиль лучше всего подойдет и для поездок по городу, и для активных уикендов на природе? Благодаря своей универсальности и возможности использования в различных условиях популярностью среди автомобилистов пользуются кроссоверы. Такая машина станет надежным другом для тех, кто хочет оставаться легким на подъем и чувствовать себя уверенно как на городских улицах, так и отправляясь в путешествие. Псковская Лента Новостей выбрала идеальный вариант для активных людей - Chery Tiggo 7 Pro Max.

Обновленная версия этой самой популярной в России модели Chery впервые была презентована в Пскове на территории Pskov Wake Park, где проходил очередной захватывающий кубок по кабельному вейкборду. Программа встречи была насыщенной: впечатляющие выступления вейкбордистов, пенная вечеринка с анимацией, диджей-сеты, отдых на свежем воздухе у воды и, конечно, тест-драйв на новом Chery Tiggo 7 Pro Max!

Появление обновленного кроссовера на ярком спортивном празднике не случайно: Chery Tiggo 7 Pro Max — это то, что нужно для активного образа жизни. Такой автомобиль как надежный вейкборд, никогда не подведет и обеспечит комфорт и безопасность на каждом этапе пути.

Справка

В 2024 году Chery Group представила обновленные версии популярных моделей, выводящие их на новый уровень качества и технологий. Бизнес-стратегия марки базируется на экологичности, технологиях, семье и дружеском общении. Chery – партнер благотворительных фондов и спортивных организаций.

Возможности обновленного кроссовера по достоинству оценили участники мероприятия - Chery Tiggo 7 Pro Max уже можно заметить на улицах Пскова!

Просторный пятиместный салон, мощный двигатель, который позволяет ездить на дальние расстояния, вместительный багажник, рейлинги на крыше для велосипедов и другого снаряжения, наличие полноценного запасного колеса – все это делает Chery Tiggo 7 Pro Max идеальным вариантом для городских будней и семейных поездок за город.

Но это далеко не все преимущества обновленной Chery Tiggo 7 Pro Max. О том, как рестайлинг изменил внешний вид и интерьер популярного автомобиля, рассказал руководитель отдела продаж автомобилей автосалона ЧЕРИ ЦЕНТР Псков Алексей Леднев.

Более стильный дизайн

Теперь Chery Tiggo 7 Pro Max визуально похож на Tiggo 7 Plug-in-Hibrid. В обновленной модели используются бамперы «гибридной» версии - с косыми полосами в боковых секциях.

Изменилась и внешняя декоративная отделка: рейлинги стали черного цвета.

Также видоизменилась светодиодная оптика: ходовые огни «перешли» вниз, став тоньше и изящнее. Задняя оптика тоже изменена: логотип Chery интегрирован в прозрачную перемычку между задними фонарями.

Обновленный кроссовер также отличается оригинальным декоративным рисунком заднего бокового стекла.

Изменился и дизайн колесных дисков. Переднеприводные модификации оснащены 18-дюймовыми колесами, а полноприводная версия — колесами с 19-дюймовым радиусом, что делает автомобиль более устойчивым.

ЦИФРЫ

Chery занимает 1 место по экспорту автомобилей из Китая на мировые рынки 19 лет подряд.

18 лет на российском рынке

Входит в топ-10 китайских компаний с лучшим имиджем за рубежом

География продаж — более 80 стран

Произведено больше 10 млн автомобилей

Повышенный комфорт

Кардинальные изменения коснулись интерьера нового Chery Tiggo 7 Pro Max. Салон кроссовера просторный и проработан до мелочей, поэтому дальние поездки будут комфортными даже для большой семьи.

Дисплей, который в предыдущей версии был прямоугольным и небольшим, теперь изогнутый и сдвоенный. На него добавлены функциональные клавиши для быстрого доступа. Изменено управление мультимедийной системой и бортовым компьютером.

Системы Apple Car и Android Auto стали беспроводными. Можно без проблем и дополнительных кабелей пользоваться Яндекс-сервисами. Голосовые помощники, яндекс-музыка, звонки по громкой связи - все доступно!

Площадка для смартфона с беспроводной зарядкой теперь скрыта. Помимо стандартных USB-разъемов появился USB Type-C разъем.

Блок управления климат-контролем вынесен на переднюю панель, что упрощает настройку температуры в салоне. Также есть датчики света и дождя, подогревы лобового стекла, форсунок омывателя, руля, зеркал и всех сидений.

Передние сиденья оснащены обогревом и даже вентиляцией, что обеспечивает максимальный комфорт в любую погоду. На дверях расположена «парящая» панель, где теперь находится управление памятью сидений.

Салон оснащен атмосферной подсветкой, она стала более мягкой, есть возможность менять цвета.

Технологичность

Обновленный Tiggo 7 Pro Max технически почти не отличается от предшественника: автомобиль оснащен современным турбированным двигателем 1.6 литра мощностью 150 л.с. с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Есть системы бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, дистанционное открытие багажника, система кругового обзора, передние и задние датчики парковки. Изображение с камер кругового обзора хорошо детализировано, что делает комфортными любые маневры.

Chery Tiggo 7 Pro Max поставляется только с двигателем передней и полноприводной версий (по три комплектации в каждой).

Цветовая палитра кузова нового кроссовера достаточно широка. Российским клиентам доступны классические красный, черный, и серый, цвета «металлик» и два варианта двухцветной окраски.

Все комплектации предлагают высокий уровень комфорта, современные технологии и передовые системы безопасности.

Chery Tiggo 7 Pro Max стал более мощным, стильным, функциональным и удобным. Поэтому рестайлинговая версия становится хитом продаж.

Автосалон «Чери центр» в Пскове на Ижорского, 36 предлагает широкий ассортимент и выгодные условия для покупки. Специалисты помогут выбрать автомобиль, а гибкие программы кредитования и лизинга сделают покупку доступной и удобной.

Адрес: город Псков, улица Ижорского батальона, 36

Телефон: 8 (8112) 79-79-79

Сайт: acpskov.chery.ru

«ВКонтакте»: vk.com/cherypskov

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