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«АвтоВАЗ» запустил производство электромобилей e-Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запустил производство электромобилей e-Largus на заводе в Ижевске. Об этом сообщает РИА Новости с церемонии запуска.

«Я благодарен команде "АвтоВАЗа" и команде Lada Ижевск за проделанный труд по созданию этого автомобиля и постановке его на промышленное производство. Всего до конца текущего года мы планируем произвести несколько десятков автомобилей, а дальнейшие объемы производства будут целиком и полностью зависеть от спроса на электромобили, развития зарядной инфраструктуры в регионах и фокусировки мер государственного стимулирования на поддержке покупателей по-настоящему локализованных электромобилей», - сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Пятиместный Largus универсал будет иметь запас хода 400 километров. Кроме того, он адаптирован для российских условий, поэтому климатические особенности страны для него не являются проблемой.

Электромобиль получил отличительные черты на решетке переднего бампера: чуть правее названия будет располагаться серебристый квадрат с синей буквой «е».

Кроме того, молдинг на решетке также будет синего цвета. В «АвтоВАЗе» пояснили, что это символизирует экологически чистую энергию. Также опционально предусмотрены оригинальные литые диски колес, разработанные специально для Lada e-Largus.

Стоимость Lada e-Largus – от 2 990 000 рублей (за базовую комплектацию фургона) с учетом субсидии для покупателей электромобилей. Информация о старте продаж будет опубликована дополнительно.