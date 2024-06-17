Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запустил производство электромобилей e-Largus на заводе в Ижевске. Об этом сообщает РИА Новости с церемонии запуска.
Пятиместный Largus универсал будет иметь запас хода 400 километров. Кроме того, он адаптирован для российских условий, поэтому климатические особенности страны для него не являются проблемой.
Электромобиль получил отличительные черты на решетке переднего бампера: чуть правее названия будет располагаться серебристый квадрат с синей буквой «е».
Кроме того, молдинг на решетке также будет синего цвета. В «АвтоВАЗе» пояснили, что это символизирует экологически чистую энергию. Также опционально предусмотрены оригинальные литые диски колес, разработанные специально для Lada e-Largus.
Стоимость Lada e-Largus – от 2 990 000 рублей (за базовую комплектацию фургона) с учетом субсидии для покупателей электромобилей. Информация о старте продаж будет опубликована дополнительно.