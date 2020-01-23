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При реконструкции Набережной реки Великой учтут пожелание отделить тротуар от дороги

Глава администрации Пскова Александр Братчиков сообщил, что при реконструкции улицы Набережная реки Великой учтут пожелания по отделению тротуара от проезжей части у домов №2 и №4. Об этом Александр Братчиков сообщил на сайте губернатора Псковской области, когда ответил на обращение одного из местных жителей.

Автор сообщения, адресованного Александру Братчикову, оставил на ресурсе следующее сообщение: «Автомобили припаркованы каждый день вплотную к этим домам. Пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части. Может, пора отделить тротуар поребриком (бордюром)?».