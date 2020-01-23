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Будем полностью отрезаны от цивилизации - жители деревни Усвятского района пожаловались на состояние моста. ФОТО

Житель деревни Стеревнево Усвятского района пожаловался на состояние моста через реку Комля. Свою жалобу житель разместил на сайте губернатора Псковской области.

Источник: губернатор60.рф

«Мост в ужаснейшем состоянии. Плиты начинают расходиться между собой. Само покрытие - в ямах. В связи с обвалом моста в Себежском районе, просим обратить внимание на нашу проблему! Становиться очень страшно ездить по мосту, а ведь по нему ездит автобус, который возит детей в школу! Если вдруг мост рухнет, мы будем полностью отрезаны от цивилизации. У нас перестанет работать магазин, почта, не сможет приехать скорая, полиция, пожарная», - говорится в сообщении.

Источник: губернатор60.рф

Ответственным за разрешение вопроса назначили председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина.

Источник: губернатор60.рф