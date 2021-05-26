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Асфальтобетонный завод в Подборовье переоборудовали под новые стандарты

«Псковавтодор» переоборудовал свой асфальтобетонный завод в Подборовье под выпуск асфальтобетонных смесей, соответствующих требованиям «нового» ГОСТа 2020 года. Для этого в верхней части завода на многоярусном грохоте заменили сита для рассева щебня на различные фракции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Как рассказал директор Псковского филиала «Псковавтодора» Сергей Бурцев, новым ГОСТом предусмотрен более широкий спектр фракций, что позволит более тщательно подбирать состав асфальтобетонной смеси и улучшить ее качественные характеристики.

«После грохота каждая фракция щебня попадает в отдельный бункер. Затем начинается дозирование материалов для изготовления необходимой асфальтобетонной смеси. Рецепт зависит от того, какая смесь нужна: для выравнивающего или верхнего слоя покрытия, или для тротуаров. Для этого в определенных пропорциях смешиваются разные фракции щебня, битумное вяжущее и минеральный порошок», - разъяснил процесс производства Сергей Бурцев.

Он также добавил, что производительность завода составляет до 120 тонн асфальта в час. Готовая смесь отгружается в самосвалы, накрывается тентами и горячей доставляется на объект. Температура асфальта на выпуске составляет 160 градусов.

«Принципиальное отличие заключается в том, что при назначении типа асфальтобетонной смеси и выборе компонентов для ее состава учитывается климатический район расположения автомобильной дороги и уровень эксплуатационной транспортной нагрузки на конкретном ее участке, а не категория дороги в целом, как это было раньше. Например, смесь А16 НН может использоваться в качестве нижнего слоя покрытия на дорогах с нормальными условиями движения. Смесь будет содержать щебень максимального размера в 16 мм», - рассказала об отличиях «нового» ГОСТа начальник отдела контроля качества «Псковавтодора» Марина Мацуль.

Специалист также добавила, что применение новых асфальтобетонных смесей с учетом правильно подобранного состава позволяет говорить о предотвращении колееобразования, истираемости асфальтобетона шипованными шинами, снижения вероятности деформаций, связанных с колебанием температур. Все это поможет достичь долговечности покрытия.

Добавим, что в текущем году асфальтобетонные смеси по «новому» ГОСТу применяют на дорожных объектах Псковской области, ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Первой дорогой, приведенной в порядок по новым правилам, стала трасса Заполье – Гдов в Плюсском районе.